Tăng cường khoảng 150 xe khách

Theo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ Tết Dương lịch, dự kiến lượng hành khách tại các bến xe sẽ tăng cao vào chiều, tối 31/12/2025 và sáng, trưa 1/1/2026.

Dự kiến, tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng 260% so với ngày thường; số lượt xe là 780/ngày. Lượng khách tăng tập trung trên các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tại Bến xe Gia Lâm, số khách cao nhất khoảng 6.000 lượt/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 410/ngày, chủ yếu ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 16.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 800/ngày, tăng chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Ngoài kế hoạch tăng cường khoảng 150 xe khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng chủ động lên phương án dự phòng, ký kết hợp đồng với đơn vị cho thuê xe, chuẩn bị phương tiện giải tỏa khách trong trường hợp cấp bách khi số lượng xe tăng cường của các đơn vị không đáp ứng được nhu cầu của hành khách, hoặc trường hợp xe trên tuyến không lên kịp do ách tắc giao thông.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội tăng cường xe phục vụ Tết Dương lịch. Ảnh: C.Hiếu

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Dự báo, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Để đảm bảo công tác vận tải hành khách an toàn, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (Tổng công ty Vận tải Hà Nội) triển khai kế hoạch tăng cường an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách dịp lễ, Tết năm 2026.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong giai đoạn cao điểm lễ, Tết, công ty đã đề nghị các đơn vị vận tải nâng cao chất lượng phục vụ, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông; không lái xe chạy vòng vo đón khách, không chở khách quá số ghế quy định, không đón trả khách không đúng nơi quy định, bảo đảm hành khách sử dụng dịch vụ hoàn chỉnh, an toàn trên mỗi chuyến đi…

Đặc biệt là phối hợp với đơn vị quản lý bến xe loại các nhà xe có chất lượng dịch vụ kém, không đáp ứng tiêu chí phục vụ, yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định.

Với chủ trương lấy hành khách làm trung tâm, phục vụ an toàn - văn minh - thân thiện, trong năm 2025, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã mở rộng thêm 5 phòng chờ tiện nghi, khang trang, hiện đại và chú trọng đào tạo thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên các bến xe.

Ngoài ra, công ty đã thiết lập các kênh truyền thông thông qua các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các hoạt động vận tải hành khách trên bến xe. Đặc biệt là tính năng “Tra cứu tuyến xe” của công ty được đưa lên ứng dụng iHanoi, cung cấp thông tin lịch trình xe chạy, đồng thời tăng tương tác với hành khách.

Những phản ánh về chất lượng dịch vụ tại các bến xe đều được tiếp thu và xử lý kịp thời, đồng thời thông tin tới hành khách…