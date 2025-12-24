Cụ thể, 6 tuyến phố đang áp dụng mô hình “làn sóng xanh” gồm: phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ. Tại các tuyến phố này, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt tại các nút giao lớn, hướng xuống mặt đường, bao quát toàn bộ dòng phương tiện lưu thông.

Tại đường Trần Phú, vào giờ cao điểm buổi chiều (từ 17h), dù lưu lượng phương tiện tăng cao, hình ảnh từ các camera AI vẫn được truyền trực tiếp về trung tâm điều khiển giao thông. Trên cơ sở dữ liệu này, phần mềm tự động phân tích và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, góp phần giảm ùn ứ, bảo đảm giao thông vận hành linh hoạt, ổn định.

Theo Phòng CSGT, Công an Hà Nội, kết quả này đạt được nhờ tích hợp hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông ứng dụng AI để thiết lập “làn sóng xanh”, đồng thời tự động cảnh báo các điểm có nguy cơ ùn tắc. Hệ thống cũng có khả năng phát hiện phương tiện thuộc diện theo dõi và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, linh hoạt rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn theo lưu lượng giao thông.

Theo đánh giá của đơn vị này, so với hệ thống cũ, hệ thống mới giúp phương tiện rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ di chuyển trung bình trên tuyến và giảm đáng kể số lần dừng chờ đèn tại các nút giao.

Đáng chú ý, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông này còn có khả năng nhận diện xe CSGT dẫn đoàn đang làm nhiệm vụ; khi phương tiện đi qua, đèn tín hiệu sẽ tự động chuyển sang xanh để ưu tiên lưu thông.

Trước đó, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vận hành, xử lý vi phạm giao thông trên môi trường điện tử. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh, thích ứng theo thời gian thực; và hệ thống quản lý an ninh trật tự. Trong đó, 1.837 camera các loại được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.

Các camera AI có khả năng phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, như: vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; không thắt dây an toàn khi lái ô tô; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Các phương tiện chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông tại nút giao Trần Duy Hưng – Phạm Hùng, một trong những nút giao thông phức tạp của Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Hoàng

Theo đánh giá của Công an Hà Nội, việc Trung tâm điều khiển giao thông thông minh cùng hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ góp phần thay đổi căn bản ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, qua đó nâng cao trật tự, văn minh đô thị; đồng thời mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm ùn tắc tại 195 nút giao thông trên địa bàn.