Sáng ngày 23/12, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thuộc Sở Xây dựng TPHCM đã tổ chức lễ thông xe cầu Bình Phước 1 sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không cầu thêm 1,25m.

Nhánh cầu Bình Phước 1 (bên phải) đã chính thức thông xe sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không thông thuyền thêm 1,25m. Ảnh: TK

Cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 (nay là đường Đỗ Mười), bắc qua sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 760m. Cầu được xây dựng trước năm 1975 và mở rộng vào năm 2012 nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải của các tàu thuyền tải trọng lớn kết nối giữa TPHCM với Tây Ninh.

Theo ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ (chủ đầu tư), hệ thống cảng và luồng vận tải trên sông Sài Gòn phải đáp ứng cho tàu có tải trọng từ 2.000 – 3.000 tấn. Vì vậy, việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 đạt chuẩn đường thủy cấp II (khoang thông thuyền 50m x 7m) là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỷ đồng, sử dụng công nghệ kích nâng hiện đại để tăng độ cao nhịp cầu thêm 1,25m. Quá trình thi công gặp nhiều thách thức khi phải đảm bảo độ chính xác và an toàn tuyệt đối, đồng thời duy trì giao thông đường thủy và xe hai bánh trên cầu trong suốt thời gian thực hiện.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 đạt chuẩn đường thủy cấp II giúp thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ. Ảnh: TK

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, trước đó cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 cũng đã được nâng tĩnh không. Với việc hoàn thành cầu Bình Phước 1, các cầu vượt sông Sài Gòn trên quốc lộ 1 và 13 nay đã đồng bộ, đạt chiều cao tối thiểu 7m.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 không chỉ giải quyết điểm nghẽn cuối cùng trên tuyến sông Sài Gòn mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường thủy, tăng năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực cửa ngõ TPHCM.