Tối 12/9, chương trình nghệ thuật “Hà Nội mùa thu” đã diễn ra sôi nổi tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông (Hà Nội), thu hút đông đảo khách tham quan và người dân địa phương. Đây là một trong chuỗi hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Hội chợ xúc tiến thương mại, nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2025, diễn ra từ ngày 11 đến 14/9/2025.

Sự kiện quy tụ gần 100 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa… mang tới hơn 1.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ và hàng thủ công mỹ nghệ. Hội chợ không chỉ tạo cầu nối giao thương giữa các doanh nghiệp mà còn mang đến cơ hội để người tiêu dùng trải nghiệm những sản phẩm chất lượng, đậm hương vị quê hương.

Nhiều hoạt động bên lề đặc sắc được tổ chức xuyên suốt hội chợ như trình diễn, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề; trải nghiệm, dùng thử sản phẩm.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động bên lề đặc sắc được tổ chức xuyên suốt hội chợ như: trình diễn, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề; trải nghiệm, dùng thử sản phẩm; cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề Việt Nam – Xanh – Bền vững; chương trình biểu diễn nghệ thuật "Vũ điệu đêm trăng chào đón Trung thu". Đêm khai mạc 11/9 cũng để lại nhiều ấn tượng với các tiết mục trống hội, ca nhạc sôi động, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa Hà Nội và quảng bá sản phẩm Việt.

Song song với hội chợ, AEON Mall Hà Đông còn tổ chức chuỗi sự kiện giải trí và mua sắm hấp dẫn dịp cuối tuần như Lễ hội Tinh hoa Nhật Bản Panasonic và sự kiện “Từ vải thừa – Dệt nên cảm hứng”, mang đến không gian sáng tạo, trải nghiệm văn hóa đa dạng cho khách tham quan.

Với sự tham gia đông đảo của các tỉnh, thành phố và sự đầu tư công phu về không gian trưng bày, Hội chợ xúc tiến thương mại, nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2025 hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong các hoạt động quảng bá, kết nối sản phẩm nông nghiệp và đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và phát triển kinh tế địa phương.

Hội chợ mở cửa tự do tại AEON Mall Hà Đông đến hết ngày 14/9/2025.