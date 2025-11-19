Ngày 19/11, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu và Phúc La.

Theo kế hoạch, từ ngày 24/11 đến 25/2, ô tô tải có tổng khối lượng trên 10 tấn sẽ bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm sáng và chiều trên đường Phúc La (hướng từ nút giao Văn Khê đến nút giao Cầu Bươu – Phùng Hưng), cũng như trên đường Phan Trọng Tuệ và Cầu Bươu (đoạn từ đường Đại Thanh đến nút giao Phúc La – Phùng Hưng).

Đường Phúc La thường xuyên lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Đình Hiếu

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng xe tải trên 10 tấn trong khung giờ cao điểm theo tuyến: quốc lộ 1A – đường tỉnh 427 – trục phát triển phía nam Hà Nội – đường vành đai 3,5 (nút giao Văn Khê) và ngược lại.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị chức năng bổ sung biển báo từ xa tại các nút giao, giúp tài xế xe tải trên 10 tấn nhận biết sớm để chủ động di chuyển theo hướng phân luồng.

Theo ghi nhận, các tuyến Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu và Phúc La thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong giờ cao điểm sáng và chiều, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.