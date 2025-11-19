Khoảng 10h45 sáng 19/11, vụ tai nạn xảy ra trước cửa số nhà 38-40 phố Lê Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, thời điểm trên, ô tô bán tải BKS 51D-935.XX do một nam bảo vệ điều khiển.

Khi người này đang lái xe vào chỗ đỗ thì bất ngờ đâm vào 3 ô tô đang dừng và 1 xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Ô tô bán tải bị bung 2 túi khí, hư hỏng phần đầu xe sau vụ tai nạn. Ảnh: T. Thành

3 ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: T. Thành

Tại hiện trường, 4 ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi; riêng xe bán tải bung 2 túi khí phía trước. Người phụ nữ đi xe máy bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường giải quyết và phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nam bảo vệ không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 1 đang phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm để điều tra, làm rõ vụ việc.