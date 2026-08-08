UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang triển khai các bước chuẩn bị để lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực vòm cầu phố Phùng Hưng nhằm chỉnh trang, tái thiết không gian đô thị, bảo tồn giá trị di sản và phát huy không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ đặc trưng của Thủ đô.

Tuyến Vòm Cầu – Phùng Hưng là một trong những đoạn phố còn giữ được tính liên tục và đồng bộ của kiến trúc từ thời Pháp thuộc, có giá trị quan trọng trong việc nhận diện lịch sử phát triển đô thị của Hà Nội.

Không gian kiến trúc của tuyến mang đặc trưng nổi bật với hệ thống vòm cầu gồm 131 vòm cầu đá được xây dựng từ đầu thế kỷ XX. Các vòm cầu này không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật đường sắt mà còn là "di sản sống", tạo nên một dải ngăn cách mềm mại giữa các khu vực dân cư.

Trải qua hơn một trăm năm, phần lớn các ô vòm đã bị thay đổi về diện mạo và kết cấu. Hiện chỉ có 6 vòm dành cho giao thông. 97 vòm được xây bịt hai lớp tường, 21 vòm xây bịt bốn lớp tường và 7 vòm nguyên gốc dưới khu vực ga Long Biên được xây bịt từ ban đầu.

Đa số vòm cầu đã được bịt kín từ những năm 1980 để đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực.

Năm 2018, Hà Nội triển khai thực hiện vẽ bích họa trên phạm vi 17 vòm cầu từ ngã ba phố Lê Văn Linh đến phố Hàng Cót, khắc họa nhịp sống của Hà Nội xưa cũ và tạo nên một không gian văn hóa thu hút người dân và du khách tới tham quan.

Tác phẩm "Kim vàng giọt lệ" được trưng bày tại một góc phố Phùng Hưng, gợi nhắc về khu chợ xe máy đầu tiên của Hà Nội từng hình thành trên con phố này.

Cùng với đó là tác phẩm "Máy nước thời gian" tái hiện hình ảnh những máy nước công cộng – một ký ức quen thuộc của người Hà Nội trong thời kỳ bao cấp.

Khu vực vỉa hè phía trước một số vòm cầu đá cổ được tận dụng làm nơi đỗ xe.

Các ô vòm đá có chiều cao từ 2,6-5,6m, được đánh số từ 1 đến 131.

Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

Việc chỉnh trang khu vực vòm cầu phố Phùng Hưng được kỳ vọng tạo nên hành trình trải nghiệm di sản liên hoàn, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch đột phá kết nối trái tim phố cổ với tuyến đường sắt di sản của Thủ đô.

Theo đó, đồ án đề xuất khai thác 131 vòm cầu theo từng chủ đề. Trong đó, khu vực từ Cửa Đông đến Lê Văn Linh được định hướng phát triển không gian thủ công mỹ nghệ; đoạn từ Lê Văn Linh đến Hàng Cót hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; khu vực Hàng Cót - Hàng Giấy phát triển không gian ẩm thực; đoạn Gầm Cầu - Nguyễn Thiếp là khu chợ bazaar; khu vực từ Nguyễn Thiếp đến ga Long Biên được định hướng trở thành công viên công cộng kết hợp bảo tồn ga Long Biên.

Đối với các công trình có giá trị kiến trúc đặc biệt, đồ án đặt ra nguyên tắc khôi phục tối đa kiến trúc gốc. Màu sắc, vật liệu hoàn thiện, mái che, biển hiệu và các thiết bị đô thị trong khu vực sẽ được nghiên cứu, sắp xếp thống nhất.



