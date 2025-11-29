Thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội năm 2025, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp UBND xã Phú Xuyên tổ chức “Lễ hội vinh danh làng nghề năm 2025” từ ngày 27/11 đến 30/11/2025 tại Sân vận động Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra từ 19h00 – 21h30 ngày 27/11/2025.

Hà Nội là vùng đất “trăm nghề”, có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước với trên 1.350 làng nghề, là nơi hội tụ và phát triển nhiều ngành nghề truyền thống, đặc sắc. Sự kiện năm nay là dịp tôn vinh các làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi, cùng các sản phẩm có giá trị văn hóa – kỹ thuật cao của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lễ hội được tổ chức với quy mô tương đương 130 gian hàng, quy tụ hơn 1.000 dòng sản phẩm gồm: sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm tự nhiên, đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc rõ ràng. Các đơn vị, doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố như Hà Nội, Phú Thọ, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa… mang tới không gian trưng bày đa dạng và đặc sắc.

Toàn bộ không gian lễ hội được thiết kế mở, đậm đà bản sắc, gắn với quảng bá văn hóa, du lịch nông nghiệp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu của Hà Nội. Đây đồng thời là cơ hội để nghệ nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác lâu dài trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và sản xuất sản phẩm phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức nhằm tăng trải nghiệm cho khách tham quan như: trải nghiệm làm sản phẩm thủ công, đánh giá sản phẩm tiêu biểu, trình diễn tay nghề, giới thiệu ẩm thực vùng miền, chương trình quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề. Một số hoạt động văn hóa – nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống và chương trình livestream giới thiệu sản phẩm cũng được triển khai xuyên suốt.

Ban tổ chức cho biết, lễ hội hướng đến mục tiêu giữ gìn các giá trị văn hóa Thủ đô, quảng bá nét đẹp làng nghề, đồng thời mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Hà Nội và các tỉnh bạn. Sự kiện kỳ vọng tạo thêm cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và thu hút du khách trong, ngoài nước đến tham quan và mua sắm.