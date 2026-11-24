Trục Đại lộ cảnh quan hữu Hồng dài hơn 44km nối cầu Hồng Hà với cầu Mễ Sở, đi qua 9 phường, xã gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỉ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng. Phương án này do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 11/2026 và Sở Xây dựng thẩm định.

Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài hơn 44km, đi qua 9 phường, xã gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Điểm đầu của trục đại lộ ở nút giao với cầu Hồng Hà (xã Ô Diên). Điểm cuối tuyến tại nút giao với cầu Mễ Sở, ở địa phận xã Hồng Vân.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi song song và cơ bản bám theo 2 bên đê Tả, Hữu sông Hồng. Ảnh: Hà Nội

Đường trục chính đô thị bao gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới, phần đường gom 4 làn xe. Đoạn đi sát đê Hữu Hồng có quy mô mặt cắt ngang rộng 54m (6 làn xe cơ giới trên tuyến chính, 2 làn xe trên đường gom phía sông).

Đoạn rộng 73,5m là các đoạn tuyến đi xa đê Hữu Hồng có quy mô mặt cắt ngang rộng. Đoàn này gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Đoạn đi qua cầu Long Biên thiết kế bán hầm trên tuyến chính với quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng 66m. Trong đó, 6 làn xe cơ giới trong hầm và 4 làn xe đường bên ngoài hầm.

Các nút giao thông chính gồm 8 nút giao liên thông khác mức với cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát, cầu Nhật Tân, cầu Tứ Liên, cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở, không kết nối trực tiếp với cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Vĩnh Tuy.

UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ theo quyết định phê duyệt và chủ trì nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại các nút giao chính dọc đại lộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm soát, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống lũ và an toàn đê điều. Khi cần điều chỉnh, bổ sung phương án, sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Chính quyền 9 xã, phường có tuyến đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc dọc tuyến và cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền. Các địa phương đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm quy hoạch, rà soát và cập nhật phương án tuyến đã được phê duyệt vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn.

Tổng quan về Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nội dung Tuyến Tả Hồng Tuyến Hữu Hồng Chiều dài Khoảng 35,04 km Khoảng 44,3 km Điểm đầu Nút giao với cầu Hồng Hà, xã Mê Linh Nút giao với cầu Hồng Hà, xã Ô Diên Điểm cuối Ranh giới TP Hà Nội tại xã Bát Tràng Nút giao với cầu Mễ Sở, xã Hồng Vân Số xã, phường đi qua 8 9 Quyết định phê duyệt phương án tuyến tỷ lệ 1/500 6380/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 6382/QĐ-UBND ngày 20/11/2026

Theo phương án mà Hà Nội công bố, mỗi tuyến trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có 8-10 làn xe. Trong đó, 6 làn xe cơ giới trên đường chính. Khu vực có mặt cắt ngang điển hình rộng 54m ở đoạn sát đê, có thêm 2 làn đường gom phía sông. Khu vực mặt cắt ngang 73,5m ở đoạn xa đê, có thêm 4 làn trên hai đường gom.

Mỗi tuyến có 8 nút giao liên thông khác mức. Hai tuyến cùng có nút giao với 5 cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên và Thanh Trì.

Hai đại lộ thuộc nhóm công trình triển khai giai đoạn 2026-2030. Toàn bộ 18 dự án thành phần của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến hoàn thành đồng bộ vào năm 2038.