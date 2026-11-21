Từ ngày 21/11, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Trương Định - Vành đai 2,5, trong đó cấm phương tiện rẽ trái, quay đầu ở một số hướng.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, các phương tiện bị cấm quay đầu và rẽ trái trên đường Vành đai 2,5 tại nút giao với đường Trương Định theo cả hai chiều.

Phương tiện qua khu vực này phải đi thẳng qua nút giao, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách gần nhất và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Đáng chú ý, ô tô đi theo hướng Tân Mai bị cấm rẽ trái để đi Giải Phóng hoặc hầm chui Kim Đồng trong hai khung giờ cao điểm: 6h - 9h và 16h - 19h30 hằng ngày.

Trong thời gian trên, ô tô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận để tiếp tục hành trình.

Phương tiện lưu thông qua nút giao Trương Định - Vành đai 2,5 cần chú ý phương án phân luồng mới. Ảnh: Tạ Hải

Đóng điểm quay đầu trên đường Trường Sa

Cũng theo Sở Xây dựng, từ ngày 23/11, thành phố điều chỉnh giao thông tại khu vực cổng C1 Trung tâm Triển lãm Việt Nam và nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa.

Cụ thể, cơ quan chức năng đóng điểm mở dải phân cách giữa trên đường Trường Sa tại khu vực cổng C1. Các phương tiện được tổ chức lưu thông thẳng qua nút đèn tín hiệu, việc quay đầu thực hiện tại các điểm mở tiếp theo.

Ngoài ra, nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa, đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa, cũng bị đóng.

Các phương tiện từ đường Đông Hội được hướng dẫn đi thẳng qua nút giao, sau đó lưu thông theo đường nội bộ khu đô thị Vinhomes Cổ Loa để ra đường Trường Sa.

Sở Xây dựng đề nghị người dân chú ý hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng để chủ động lựa chọn lộ trình, tránh ùn tắc.