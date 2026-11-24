Không khí lạnh mạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Từ tối 24/11, TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Nam Trung Bộ đến Nam Bộ ngày nắng. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng và sáng 24/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Thời tiết hôm nay 24/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét 20-22 độ 17-19 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm 20-23 độ 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm 19-22 độ 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ 19-22 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 29-32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-34 độ 25-27 độ

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ 15-18 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/11, có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét với mức nhiệt giảm mạnh 6-7 độ so với trước đó, còn ở mức 20-22 độ. Dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong ngày và đêm 24/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ tối 24/11 đến ngày 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa lớn với cường độ trên 80mm trong 3 giờ.

Sau đó, đêm 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tổng lượng mưa từ tối 24/11 đến đêm 25/11 tại khu vực này phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động với ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.