Đại diện Ban quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, đơn vị đang gấp rút thi công bổ sung, điều chỉnh hệ thống biển báo để phục vụ công tác thí điểm phân làn, phân luồng các phương tiện giao thông trên tuyến.

“Hiện chúng tôi đang tập trung thi công bổ sung các biển báo tại các vị trí nút giao, hướng vào đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thời gian dự kiến từ 13/8 - 16/8.

Trong thời gian này, không tránh khỏi những bất tiện chúng tôi lưu ý phương tiện lưu thông qua các vị trí thi công cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu đường bộ tạm tại vị trí thi công”, vị đại diện BQL đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khuyến cáo.

Liên quan đến nội dung này, Cục Đường bộ Việt Nam mới ban hành quyết định điều chỉnh phân làn, tốc độ xe trên hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong 3 tháng, kể từ ngày 15/8.

Theo quy ước phân làn, làn 1 sát dải phân cách giữa, tiếp theo là làn 2, làn 3 và làn dừng xe khẩn cấp (sát mép đường).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang lắp đặt biển báo giao thông điều chỉnh tốc độ. Ảnh: N. Huyền

Cụ thể, với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Làn 1 sẽ cấm ô tô tải, tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 90 km/h.

Làn 2 dành cho các loại ô tô thông thường lưu thông, tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 80 km/h. Làn 3 dành cho các loại ô tô thông thường lưu thông, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Riêng với làn số 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cục Đường bộ Việt Nam giữ nguyên tốc độ tối đa là 120 km/h so với đề xuất của Cục CSGT là 100 km/h.

Với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1 sẽ cấm ô tô tải, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h.

Làn 2 dành cho các loại ô tô thông thường lưu thông, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 70 km/h. Làn 3 dành cho các loại ô tô thông thường, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

So với đề xuất trước đó của Cục CSGT, xe khách không còn nằm trong diện bị cấm đi vào làn 1 của hai cao tốc.

Lý giải đề xuất cấm xe tải đi vào làn 1, Cục CSGT dẫn thống kê số xe tải và xe khách hiện chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ đã đăng ký, nhưng lại liên quan đến 37,1% số vụ và 40,27% số người chết vì tai nạn giao thông. Trung bình cứ ba vụ tai nạn thì có một vụ liên quan đến xe tải, rơ-moóc, sơmi rơ-moóc và xe khách.

Một thực tế khác là nhiều tài xế xe tải, xe khách cố tình chạy tốc độ thấp ở làn 1 sát dải phân cách giữa, chuyển làn đường liên tục làm cản trở, hạn chế khả năng lưu thông của cao tốc, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.