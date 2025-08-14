Sáng 14/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày mai sẽ bắt đầu thí điểm phân làn đường và điều chỉnh tốc độ lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, ngày 13/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Giẽ.

Sơ đồ phân luồng tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Sơ đồ phân luồng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h. Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.

Đồng thời, ở trên 2 tuyến cao tốc, cơ quan chức năng đã tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, nhằm nhắc lại thông tin các biển báo tốc độ tối phép tương ứng trên truyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là 1 tháng kể từ ngày 15/8.