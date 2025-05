Đây là nhiệm vụ được đặt ra tại kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 20/5.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn toàn Thành phố theo đúng tinh thần của Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 14/3/2025, 100% bệnh viện trên toàn thành phố phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện, hoàn thành trong tháng 9/2025; đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tối ưu hóa quy trình quản lý và vận hành hệ thống y tế và hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế số hiện đại.

Lập hồ sơ bệnh án điện tử tại Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch với các nội dung chính sau:

Về triển khai kết nối liên thông dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử: Các bệnh viện trong và ngoài công lập triển khai hồ sơ bệnh án điện tử phải đảm bảo về nội dung Thông tư 46 hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Bộ Y tế và hoàn thành chậm nhất trước 30/9/2025; đồng thời, cập nhật Bộ danh mục thuật ngữ lâm sàng, bộ danh mục chỉ số cận lâm sàng.

Bộ danh mục về chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng lĩnh vực y, dược cổ truyền; Hướng dẫn kỹ thuật triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; căn cứ thực trạng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của bệnh viện cần đạt các tiêu chí về hệ thống thông tin bệnh viện HIS; tiêu chí về lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS; tiêu chí về hệ thống thông tin xét nghiệm LIS; tiêu chí về bảo mật và an toàn thông tin triển khai kết nối liên thông dữ liệu toàn Thành phố; thực hiện chia sẻ, liên thông dữ liệu khai thác thông tin hồ sơ bệnh án điện tử như: Sổ sức khỏe điện tử, Đơn thuốc điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại… giữa các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế, Công an Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, các bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc được yêu cầu duy trì thường xuyên thực hiện rà soát, kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống bảo mật và các điều kiện về an toàn an ninh mạng tại các bệnh viện.

Đối với triển khai hồ sơ bệnh án điện tử: yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng và bảo mật của đơn vị; phân tích để lựa chọn phương án; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị đảm bảo phù hợp với điều kiện, quy mô, mô hình khám bệnh, chữa bệnh của từng đơn vị.

Đồng thời, hoàn thành xong trước ngày 30/9/2025 việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bằng hình thức rà soát xây dựng danh mục, thực hiện nâng cấp, đầu tư mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin: thiết bị chuyển mạch máy chủ; thiết bị tường lửa - firewall; hệ thống máy chủ - Server, SAN, NAS; thiết bị giám sát - IPS,IDS; thiết bị lưu điện - UPS; tủ rack, lắp đặt máy tính và màn hình chuyên dụng phục vụ chẩn đoán hình ảnh… đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; đăng ký sử dụng chứng thư số, chữ ký số đảm bảo đúng theo quy định pháp luật về chữ ký số, luật giao dịch điện tử, luật lưu trữ trong triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, đấu thầu phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử EMR; nâng cấp Hệ thống thông tin bệnh viện HIS, Hệ thống thông tin xét nghiệm LIS, Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS tại các cơ sở khám chữa bệnh; lựa chọn nhà cung cấp phần mềm có đủ năng lực, nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp, để phát triển đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp thông tin cho các hệ thống tập trung, cũng như kết nối liên thông với trục tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của thành phố; rà soát để đầu tư mới, nâng cấp hoặc thay thế phần mềm để đảm bảo các tiêu chuẩn với HIS đạt mức cao nhất - mức 7; LIS đạt mức nâng cao; RIS, PACS đạt mức nâng cao để đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên địa bàn thành phố; đồng thời xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các bệnh viện thực hiện liên thông dữ liệu để các bệnh viện khai thác thông tin Sổ sức khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của đơn vị và hướng dẫn các bệnh viện về chi phí cho đầu tư hoặc thuê công nghệ thông tin để triển khai chuyển đổi số cho các bệnh viện.

N. Huyền