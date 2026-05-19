Phải có tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc Hà Nội tính cho thuê vỉa hè nên được nghiên cứu kỹ lưỡng và chỉ áp dụng tại những khu vực phù hợp, đủ điều kiện.

Theo ông Quyền, Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố thay vì áp dụng đại trà.

“Nếu cấm tuyệt đối vỉa hè sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, du lịch và sinh kế người dân. Nhưng nếu buông lỏng thì sẽ mất trật tự đô thị. Vì vậy, phải xác định rõ tuyến phố nào được phép cho thuê, tuyến phố nào không”, ông phân tích.

Chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần thận trọng khi tính đến việc cho thuê vỉa hè. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ông cho rằng một số khu vực có tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch có thể nghiên cứu khai thác vỉa hè có kiểm soát. Tuy nhiên, việc này cần căn cứ vào các yếu tố như chiều rộng vỉa hè, mật độ người đi bộ và đặc điểm thương mại từng khu vực.

“Các tuyến phố du lịch có thể cho thuê có điều kiện nhưng vẫn phải bảo đảm không gian cho người đi bộ, giữ sự thông thoáng. Nếu không sẽ dẫn tới sự lộn xộn, nhếch nhác”, ông nhấn mạnh.

Quy hoạch khu kinh doanh tập trung và bài toán bãi đỗ xe

Một chuyên gia về quy hoạch giao thông đô thị cho rằng, đề xuất cho thuê, khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè là giải pháp có thể cân nhắc trong giai đoạn hiện nay, khi Hà Nội phải hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị và nhu cầu mưu sinh của người dân.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, giải pháp này chỉ mang tính trước mắt. Về lâu dài, thành phố cần quy hoạch các khu kinh doanh tập trung dành cho tiểu thương, đồng thời đầu tư hệ thống bãi đỗ xe và hạ tầng đồng bộ để giảm áp lực lên lòng đường, vỉa hè.

“Nhiều năm qua, Hà Nội loay hoay xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè nhưng nguyên nhân sâu xa là do thiếu nghiêm trọng không gian đỗ xe và các khu buôn bán phù hợp. Vì vậy, quy hoạch đô thị bắt buộc phải tính đến nhu cầu đỗ xe như một phần của hạ tầng giao thông”, vị chuyên gia nhận định.

Theo ông, thay vì phụ thuộc vào việc tận dụng vỉa hè để kinh doanh, Hà Nội cần dành quỹ đất công để phát triển các bãi đỗ xe kết hợp khu dịch vụ, mua bán tập trung.

“Sau quá trình sáp nhập xã, phường hoặc di dời một số cơ quan, trường học, Hà Nội có thể nghiên cứu tận dụng quỹ đất này để xây dựng bãi đỗ xe hoặc chợ dân sinh quy mô nhỏ.

Nhà nước có thể trực tiếp đầu tư hoặc tạo cơ chế để doanh nghiệp tham gia khai thác. Cách làm này vừa phục vụ nhu cầu công cộng, vừa tạo nguồn thu để duy trì hoạt động”, ông đề xuất.