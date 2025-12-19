Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương truy tìm Phan Xuân Phúc (SN 1991, thường trú xã Đoài Phương) để phục vụ điều tra vụ cố ý gây thương tích đối với lái xe buýt xảy ra sau va chạm giao thông, gây bức xúc dư luận.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h40 ngày 14/12, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về một vụ việc xảy ra tại khu vực thôn Nhà Thờ. Thời điểm này, xe buýt tuyến số 67 đang dừng đón, trả khách thì xảy ra va chạm với một ô tô con.

Sau va chạm, lái xe buýt bị hành hung, dẫn đến thương tích. Quá trình xác minh ban đầu xác định người trực tiếp gây thương tích là Phan Xuân Phúc. Tuy nhiên, đến nay, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú, cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở hiện tại.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 14/12 trên xe buýt tuyến 67, khiến lái xe phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, xe buýt mang BKS 29F-002XX do lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển đang dừng tại điểm đón, trả khách ở thôn Nhà Thờ thì bất ngờ bị một ô tô con lùi xe, quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

Sau va chạm, anh Vịnh xuống xe kiểm tra và trao đổi với người điều khiển ô tô thì bị bốn thanh niên ngồi trên xe đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, lái xe quay lại xe buýt để báo cáo sự việc với nhân viên điều hành và xin hướng xử lý.

Tuy nhiên, một thanh niên sau đó đã lên xe buýt, tiếp tục đe dọa. Khi anh Vịnh dùng điện thoại chụp hình người này để làm bằng chứng thì bất ngờ bị hành hung.

Nhận được thông tin, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, báo cáo Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc khiến lái xe buýt bị thương vùng mặt, chảy nhiều máu và hiện đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 105. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm Phan Xuân Phúc.