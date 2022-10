Hà Nội ùn tắc toàn ô tô, xe máy, đường nào dành riêng cho xe đạp?

Nghiên cứu làn đường phù hợp dành riêng cho xe đạp Trong kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về đảm bảo an toàn và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, TP Hà Nội đề cập đến việc nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu thí điểm làn đường đi ưu tiên cho xe đạp trên một số tuyến đường phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông. “Hiện nay, chúng tôi được thành phố giao chủ trì, phối hợp với bên công an, cùng các sở ngành, quận huyện nghiên cứu thí điểm bố trí làn đường đi ưu tiên cho xe đạp trên một số tuyến đường phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông. Nội dung này mới đang ở bước nghiên cứu”, ông Bảo nói.