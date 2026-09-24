Ngày 24/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp rà soát tổng thể nhu cầu phát triển của các trường đại học trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố ủng hộ và tạo điều kiện để các trường mở rộng không gian phát triển, phù hợp với chiến lược của từng đơn vị và yêu cầu phát triển Thủ đô. Tuy nhiên, việc này phải có lộ trình, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, không thể triển khai đồng loạt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: UBND TP Hà Nội

“Đây là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn lực đầu tư và định hướng phát triển giáo dục đại học. Vì vậy, không thể chỉ xuất phát từ đề nghị sử dụng đất của từng trường để xem xét riêng lẻ mà cần có cách tiếp cận tổng thể”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Theo ông, mở rộng không gian cho các trường không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu cơ sở vật chất mà còn là khoản đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội.

Phân bố lại không gian đào tạo

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác định cơ cấu ngành, lĩnh vực đào tạo đại học, cao đẳng gắn với tính chất đô thị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng phân vùng.

Thành phố ưu tiên đào tạo các ngành khoa học cơ bản, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; các ngành công nghệ cốt lõi như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điều hành thông minh, công nghệ cao và kinh tế số.

Khu vực Hòa Lạc - Thạch Thất được định hướng thu hút các trường thuộc khối khoa học công nghệ, kỹ thuật cao, kinh tế và tài chính, gắn với hệ sinh thái Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Khu vực đô thị Sơn Tây sẽ phát triển các ngành an ninh, quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật đặc thù, du lịch và sư phạm.

Tại Xuân Mai - Chương Mỹ, thành phố định hướng tập trung các ngành văn hóa, du lịch, y dược, hành chính, sư phạm và lâm nghiệp, gắn với không gian đô thị sinh thái, y tế và nghỉ dưỡng.

Khu vực cực phía Bắc, gồm Sóc Sơn và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tập trung đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật hàng không, logistics và quản trị dịch vụ hỗ trợ hàng không hiện đại.

Trong khi đó, cực phía Đông tại Gia Lâm và cực phía Nam tại Thường Tín - Phú Xuyên được định hướng tập trung nghiên cứu thực nghiệm, đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học.

Việc phân bố lại không gian đào tạo nhằm từng bước khắc phục tình trạng quá tải hạ tầng đô thị do các trường tập trung trong khu vực nội đô lịch sử.

Cơ sở mới phải gắn với tổ chức lại cơ sở nội đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc xây dựng cơ sở mới phải gắn với phương án tổ chức lại cơ sở hiện hữu trong nội đô, qua đó góp phần giảm áp lực dân số, giao thông và hạ tầng khu vực trung tâm.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo ông, cơ sở mới không đơn thuần là phần diện tích tăng thêm mà phải trở thành một bộ phận trong chiến lược tổ chức lại và nâng cao chất lượng phát triển của từng trường.

Tại những khu vực hình thành cụm đại học, thành phố yêu cầu nghiên cứu đồng bộ hệ thống giao thông công cộng, nhà ở, ký túc xá, y tế, văn hóa, thể thao, thư viện, phòng thí nghiệm và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Những hạng mục có thể sử dụng chung cần được tổ chức theo hướng chia sẻ, tránh đầu tư phân tán và trùng lặp.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị chuyển từ tư duy mỗi trường đầu tư một hệ thống hạ tầng riêng sang tăng cường sử dụng chung. Các trường trong cùng khu vực có thể dùng chung ký túc xá, khu thể thao và các công trình dịch vụ.

Cách tổ chức này được kỳ vọng giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hình thành những khu đô thị đại học đồng bộ, hiện đại.

Bên cạnh ngân sách nhà nước, Hà Nội sẽ nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư ký túc xá, nhà ở cho sinh viên và các công trình dịch vụ phù hợp.

Thành Huế