Đây là một trong những định hướng trong dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, vừa được công bố để lấy ý kiến nhân dân.

Theo đó, trong lĩnh vực giáo dục đại học, Hà Nội định hướng giảm mức độ tập trung sinh viên ở khu vực trung tâm, mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm bằng việc xây dựng cơ sở 2 cho các trường có cơ sở 1 đã đầu tư đồng bộ; di dời những trường có quy mô diện tích nhỏ, chưa được đầu tư đồng bộ, ít có giá trị lịch sử ra khu đô thị đại học.

Tại khu vực đô thị trung tâm, Hà Nội sẽ không xây mới cơ sở giáo dục đại học. Những cơ sở đã được đầu tư đồng bộ sẽ được giữ lại, có thể chuyển đổi thành trung tâm đào tạo trình độ cao, trung tâm nghiên cứu - chuyển giao công nghệ hoặc trung tâm khởi nghiệp.

Các cơ sở đào tạo mới sẽ được bố trí tại khu vực cơ sở 2, nơi tổ chức hoạt động đào tạo đại học, khu thực hành và khu lưu trú cho sinh viên. Những trường đại học, cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được di dời ra ngoài khu vực đô thị trung tâm.

Hà Nội sẽ di dời các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp khỏi nội đô đến các khu đô thị vệ tinh, hình thành các cụm đại học có hệ thống hạ tầng chung đồng bộ, hiện đại tại vùng được quy hoạch của TP Hà Nội.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp có diện tích đất, cơ sở vật chất không đáp ứng quy định phải di dời toàn bộ, thành phố hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại nơi mới và sử dụng cơ sở cũ trong nội đô cho giáo dục phổ thông và mục đích công cộng.

Đối với các cơ sở không thuộc diện di dời toàn bộ, thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại cơ sở mới. Cơ sở cũ được sử dụng cho các mục đích như nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo sau đại học, đào tạo nghề chất lượng cao, giáo dục phổ thông hoặc không gian công cộng.

Sinh viên đại học ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Sau khi các hoạt động đào tạo được phân tán ra ngoài đô thị trung tâm, Hà Nội sẽ phát triển các khu nghiên cứu và đào tạo trên quỹ đất này. Các cơ sở đại học mới sẽ được xây dựng theo mô hình khu, cụm đại học và trung tâm nghiên cứu tập trung.

Dự kiến hình thành các quần thể đại học với hệ thống hạ tầng và không gian chung đồng bộ, hiện đại tại khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn trước đây.

Hà Nội cũng định hướng phát triển các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia; nâng cấp một số đại học, trường đại học lớn thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và thế giới, đồng thời khuyến khích đầu tư xây dựng các trường đại học tầm cỡ quốc tế.

Các cơ sở được dự kiến tập trung đầu tư phát triển gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Học viện Kỹ thuật quân sự (Trường ĐH Lê Quý Đôn).