Phương án phân luồng mới tại nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung được triển khai nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc rào chắn phục vụ giai đoạn 2 của dự án. Các hạng mục gồm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mặt đường, thi công hệ thống thoát nước, lắp đặt hào kỹ thuật, trạm bơm và xây dựng các phần hầm kín, hầm hở trên đường Đàm Quang Trung.

Phạm vi rào chắn bố trí trên cả hai chiều tuyến Đàm Quang Trung, phía cầu Vĩnh Tuy và Quốc lộ 5. Tùy từng giai đoạn, phần diện tích rào chắn thay đổi, bảo đảm mặt đường còn lại từ 7,5-17,5m cho phương tiện lưu thông. Rào chắn bằng tôn cao 2m, có phản quang và đèn cảnh báo ban đêm.





Hà Nội rào chắn thi công hầm chui nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung. Ảnh minh hoạ: Tiền Phong.

Đáng chú ý, phương án phân luồng giao thông tại đây được điều chỉnh từ tổ chức bằng đèn tín hiệu sang không sử dụng đèn tín hiệu. Nút giao được rào chắn bằng dải phân cách di động theo dọc đường; các phương tiện lưu thông liên tục và quay đầu tại các vị trí được bố trí sẵn.

Cụ thể, từ Cổ Linh (phía cầu Long Biên) đi Quốc lộ 5, xe rẽ phải vào Đàm Quang Trung, quay đầu dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc đi qua cầu vượt Cổ Linh để sang nút Thạch Bàn. Hướng từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cầu Vĩnh Tuy cũng rẽ phải rồi quay đầu, hoặc đi qua cầu vượt và quay đầu tại nút Cổ Linh – Trần Đăng Khoa.

Tốc độ tối đa trên cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên) giảm còn 40km/h tại khu vực gần công trường. Đầu phố Trạm giao với Đàm Quang Trung bị rào chắn hoàn toàn để tránh xung đột giao thông. Biển báo từ xa sẽ hướng dẫn phương tiện đi vào các tuyến lân cận như Vũ Lập, Nguyễn Ngọc Chân, Huỳnh Tấn Phát để giảm tải.

Lực lượng phân luồng được bố trí 24/24h. Xe phục vụ thi công chỉ hoạt động ban đêm (từ 22-5h). Công trường phải kiểm soát bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường. Dự án thi công đến hết 30/4/2027, người dân cần tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông qua khu vực.