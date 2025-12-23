Ngày 23/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, cho biết đã xử lý V.T.Đ., trú tại phường Tây Mỗ, là quản trị kênh YouTube "Tuổi Già Audio" (trước đây có tên "Kỳ Án Việt Audio"), do đăng tải nội dung sai sự thật được tạo dựng bằng AI.

Đối tượng Đ. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, V.T.Đ. thường xuyên đăng tải các video do AI tạo dựng, mô phỏng quá trình gây án mạng và hình ảnh lực lượng công an phá án. Mục đích của việc đăng tải các video này nhằm thu hút người xem, gia tăng lượt tương tác để kiếm tiền quảng cáo từ YouTube.

Ngày 6/11, V.T.Đ. đã đăng tải một video có tiêu đề “Chấn động Chương Mỹ”. Nội dung vụ án trong video hoàn toàn không có thật, do đối tượng sử dụng AI để viết kịch bản và tạo dựng hình ảnh, gây hoang mang dư luận và khiến nhiều người xem hiểu lầm đây là sự việc có thật.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.Đ.

Các video do Đ. đăng tải. Ảnh: CACC

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền video, hình ảnh, âm thanh giả mạo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Người sử dụng mạng xã hội không nên đăng tải, chia sẻ hay phát tán thông tin chưa kiểm chứng, tin giả hoặc tin gây hoang mang dư luận; đồng thời cần sử dụng AI đúng mục đích, tuân thủ quy định pháp luật. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.