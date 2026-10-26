Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục nhằm cắt giảm 50% thủ tục, đồng thời phấn đấu hoàn thành tái cấu trúc tối thiểu 95% thủ tục hành chính trước ngày 31/12/2026.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng tại buổi làm việc về công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn.

Theo đó, các sở, ban, ngành phải khẩn trương rà soát, đề xuất phương án nhằm hoàn thành mục tiêu phấn đấu cắt giảm 50% thủ tục hành chính liên quan đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính

Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, căn cứ pháp lý, tình trạng hiệu lực và tính khả thi của phương án đề xuất, bao gồm cả thủ tục hành chính đặc thù. Kết quả rà soát phải gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Sở Tư pháp trước ngày 31/10.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp, chuẩn hóa kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính. Nếu cần thiết, Trung tâm tham mưu, báo cáo UBND thành phố về việc xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố quy định phạm vi áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Cùng với rà soát cắt giảm thủ tục, lãnh đạo thành phố giao các sở, ban, ngành đề xuất danh mục thủ tục thuộc phạm vi quản lý được cắt giảm 50% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành.

Riêng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu công nghệ cao Hà Nội được yêu cầu thực hiện cắt giảm 60% thời gian giải quyết đối với các thủ tục thuộc phạm vi quản lý. Các phương án đề xuất phải gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trước ngày 31/10.

Về tái cấu trúc thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan trực tiếp giải quyết đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phương án. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 31/12, đạt tối thiểu 95% số thủ tục hành chính phải tái cấu trúc trong năm.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực tế của từng phương án đã được phê duyệt; xác định cụ thể những thủ tục chưa hoàn thiện quy trình điện tử, chưa cấu hình, kiểm thử hoặc chưa đưa vào vận hành. Với từng trường hợp, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đơn vị xử lý và thời hạn hoàn thành.

Thành Huế