Sai thông tin về tên người sử dụng đất, giấy tờ tùy thân hay thửa đất trên sổ đỏ, người dân Hà Nội có thể thực hiện thủ tục đính chính trực tuyến.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”, hướng tới cải cách quy trình giải quyết một số thủ tục đất đai theo hướng giảm thao tác thủ công, hạn chế các bước trung gian và tăng cường liên thông, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước.

Đề án tập trung thí điểm đối với 2 nhóm thủ tục. Trong đó, có nhóm đính chính giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp trong trường hợp cơ quan Nhà nước có sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về thửa đất.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã, người dân có thể thực hiện hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

6 bước nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ online

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Người dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Đây là cổng thông tin tập trung, cho phép thực hiện nhiều dịch vụ công, trong đó có thủ tục “Đính chính giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã”.

Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: hanoi.gov

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”.

Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực. Người dân có thể thực hiện theo một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, người dân nhập mật mã passcode trên ứng dụng VNeID và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng nhập.

Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. Ảnh: hanoi.gov

Bước 3: Lựa chọn đúng thủ tục

Tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân tra cứu và lựa chọn thủ tục “Đính chính giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã”.

Mã thủ tục là 1.116450.

Ảnh: hanoi.gov

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Người dân lựa chọn tỉnh, thành phố; tiếp đó chọn phường, xã nơi thực hiện thủ tục.

Sau khi kiểm tra thông tin, chọn “Đồng ý” và tiếp tục với chức năng “Nộp trực tuyến”.

Việc xác định đúng cơ quan tiếp nhận ngay từ đầu giúp hồ sơ được chuyển đến đúng nơi có thẩm quyền, hạn chế tình trạng phải bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin trong quá trình xử lý.

Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: hanoi.gov

Bước 5: Nhập thông tin và đính kèm hồ sơ

Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hà Nội.

Tại đây, người dân thực hiện việc nhập thông tin hồ sơ và đính kèm các thành phần hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục.

Nhập thông tin hồ sơ. Ảnh: hanoi.gov

Đính kèm thành phần hồ sơ. Ảnh: hanoi.gov

Bước 6: Hoàn tất nộp hồ sơ

Sau khi nộp, người dân có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên hệ thống; trường hợp cần thiết, có thể thực hiện chức năng sửa hoặc rút hồ sơ theo hướng dẫn.

Hoàn thành việc nộp hồ sơ. Ảnh: hanoi.gov

Đính chính thông tin trên sổ đỏ, bảo đảm quyền lợi người dân

Việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã nhằm sửa chữa, làm chính xác các thông tin bị sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận.

Các sai sót có thể liên quan đến thông tin về người sử dụng đất, như họ tên, giấy tờ tùy thân, hoặc thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất.

Đáng chú ý, việc đưa thủ tục này vào Đề án “Sổ đỏ trao tay” không chỉ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết mà còn hướng tới thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Việc đính chính giúp thông tin trên Giấy chứng nhận phù hợp với hồ sơ và dữ liệu quản lý đất đai, hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng giấy tờ và góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Khi dữ liệu giữa các cơ quan được kết nối và khai thác hiệu quả, người dân có thể giảm đáng kể số lần phải trực tiếp đến cơ quan hành chính để thực hiện những công đoạn mà cơ quan Nhà nước đã có đủ thông tin để xử lý.

Sau thời gian thí điểm, Hà Nội sẽ đánh giá tính phù hợp pháp lý, hiệu quả thực tế và khả năng kết nối dữ liệu để xem xét triển khai đối với các thủ tục hành chính đất đai khác.