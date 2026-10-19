Cùng với phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu xây dựng kế hoạch chuyển nghề, kết nối việc làm, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài khi triển khai dự án.

Chuyển nghề phải gắn với cơ hội việc làm

Ngày 14/10, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với nông dân Thủ đô năm 2026 với chủ đề "Đồng hành cùng nông dân Thủ đô phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, xanh, bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế nông dân".

Tại hội nghị, ông Phạm Đức Trọng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Lâm, phản ánh hiện một số trang trại đang sản xuất hiệu quả nhưng nằm trong khu vực phải giải phóng mặt bằng. Di dời đến nơi mới, các hộ phải tìm địa điểm, tháo dỡ chuồng trại, chuyển máy móc và đầu tư xây dựng lại. Chi phí lớn đi cùng nguy cơ gián đoạn sản xuất, mất thị trường, ảnh hưởng việc làm của người lao động.

Từ đó, ông Trọng đề nghị thành phố phối hợp rà soát nhu cầu, bố trí địa điểm sản xuất phù hợp quy hoạch, đồng thời hỗ trợ các hộ tiếp cận vốn ưu đãi.

Câu chuyện của các trang trại ở Thư Lâm đặt ra yêu cầu duy trì sản xuất, việc làm trong quá trình thực hiện dự án. Với những hộ phải chuyển đổi nghề nghiệp, vấn đề là tìm được công việc phù hợp để ổn định nguồn thu.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ vơi các đại biểu đại diện cho nông dân ở Thủ đô. Ảnh: Viết Thành

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa, qua tổng hợp kiến nghị và khảo sát thực tế, việc làm, chuyển đổi sinh kế là một trong năm nhóm vấn đề nông dân quan tâm. Nhu cầu này đặc biệt đặt ra tại những địa bàn chịu tác động của thu hồi đất, triển khai công trình, dự án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhìn nhận, phát triển hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị tất yếu làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, lao động và không gian nông thôn. Quá trình đó phải hài hòa với quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu trong hội nghị đối thoại với nông dân

Thành phố yêu cầu khi triển khai dự án, các cấp, ngành phải đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm và ổn định đời sống lâu dài, cùng với tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất.

Đối với hộ sản xuất, trang trại phải di dời, cần rà soát nhu cầu, hướng dẫn bố trí địa điểm phù hợp quy hoạch và quy định về môi trường.

Sở Nội vụ phối hợp với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, Hội Nông dân và chính quyền địa phương tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu tuyển dụng thực tế. Lao động trung niên, lớn tuổi là những đối tượng cần được đặc biệt quan tâm.

Các địa phương cũng cần tính toán không gian phát triển thương mại, dịch vụ, đào tạo nghề và tạo việc làm tại chỗ khi quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp.

Những yêu cầu này gắn việc bảo đảm sinh kế với quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Việc học nghề cần có sự tham gia của đơn vị tuyển dụng; nhu cầu tiếp tục sản xuất cần được xem xét cùng địa điểm, quy hoạch và điều kiện môi trường.

Hỗ trợ vốn, tháo gỡ vướng mắc sản xuất

Thông tin về nguồn lực giải quyết việc làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, năm 2026 thành phố đã bổ sung hơn 2.500 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm.

Sở Nội vụ cũng triển khai hơn 200 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 17 phiên tại các xã, phường, nhằm kết nối người lao động với cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với Hội Nông dân và các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, nghiên cứu bổ sung nguồn lực phù hợp. Những mô hình sản xuất hiệu quả, hợp tác xã, ngành nghề nông thôn và mô hình tạo việc làm, sinh kế bền vững được ưu tiên.

Cùng với hỗ trợ người chuyển nghề, thành phố đặt yêu cầu tháo gỡ khó khăn để nông dân tiếp tục sản xuất tại những nơi có lợi thế.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạ Bằng, cho biết địa phương còn diện tích lúa kém hiệu quả, thường xuyên ngập úng hoặc manh mún, xen kẹt. Nhiều hội viên muốn phát triển trang trại, chăn nuôi, thủy sản, trồng hoa, cây cảnh và nông nghiệp sinh thái nhưng vướng tích tụ đất đai, thủ tục chuyển đổi, điều kiện đầu tư lâu dài.

Trước những khó khăn này, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; nghiên cứu tích tụ, tập trung đất đai, phát triển vùng sản xuất tập trung. Hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng và điện phục vụ sản xuất cần được ưu tiên đầu tư.

Định hướng của Hà Nội là nâng giá trị kinh tế, hiệu quả sử dụng đất bằng nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, sản phẩm chất lượng cao. Sản xuất phải gắn với thị trường ngay từ đầu để khắc phục tình trạng được mùa nhưng khó tiêu thụ.

Để các kiến nghị có kết quả xử lý cụ thể, Văn phòng UBND thành phố phối hợp Hội Nông dân tổng hợp ý kiến, tham mưu thông báo kết luận, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn và trách nhiệm báo cáo.

Các sở, ngành phải chủ động giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo. Hội Nông dân thành phố có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Thành Huế