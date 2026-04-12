HLV Vũ Tiến Thành không sử dụng Hoàng Đức ngay từ đầu nhằm đảm bảo thể trạng, trong khi Becamex TPHCM cũng chưa tung Vĩ Hào vào sân từ đầu trận.

Điều này khiến thế trận hiệp một diễn ra khá thận trọng. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý từ Việt Cường hay Minh Khoa.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi Geovane thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Ninh Bình vươn lên dẫn trước. Sang hiệp hai, Becamex TPHCM vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa ở phút 55 do công của Hồ Tấn Tài, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của cầu thủ này.

Những phút cuối chứng kiến nhiều sự điều chỉnh nhân sự từ hai đội. Hoàng Đức và Vĩ Hào lần lượt được tung vào sân nhằm tạo đột biến.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa, Văn Thuận bất ngờ tỏa sáng. Phút 90+3, tiền vệ thuộc biên chế U23 Việt Nam đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình.

Chiến thắng này giúp Ninh Bình có thêm 3 điểm quan trọng, trong khi Becamex TPHCM phải tiếc nuối sau màn trình diễn nỗ lực.