Hai trận tứ kết, VCK U15 quốc gia Cup Modern 2026, vào chiều 10/4 diễn ra khá chênh lệch, bởi Hà Nội và Thể Công Viettel vượt trội so với Quảng Nam và SHB.Đà Nẵng.

Hà Nội đang chứng tỏ họ là đội bóng có dàn công tốt nhất giải. Sau khi dội 16 bàn thắng vào lưới 3 đội bóng ở vòng bảng, đội bóng Thủ đô tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đối đầu Quảng Nam. Chỉ mất 4 phút nhập cuộc, Bảo Trung đã lập công, mở tỉ số cho Hà Nội.

Hà Nội đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải

Bàn thắng sớm giúp Hà Nội chơi hưng phấn, nhưng bất ngờ là Quảng Nam lại có bàn gỡ khi được hưởng phạt đền ở. hút 26: Hữu Trường thực hiện thành công, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đại diện miền Trung thậm chí còn giữ được tỷ số này cho đến hết hiệp 1.

Sức mạnh tấn công của Hà Nội chỉ chứng tỏ rõ nhất trong 45 phút hiệp 2. Phút 60, Gia Bảo đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, tạo bước ngoặt cho đội bóng Thủ đô. Bởi sau bàn thắng này, Quảng Nam hoàn toàn sụp đổ. Hà Nội ghi thêm 3 bàn thắng vào lưới Quảng Nam do công Minh Huy (2 bàn) và Thiên Bảo, điền tên vào bán kết gặp Tây Ninh.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel sớm chứng tỏ sự vượt trội với bàn khai thông bế tắc ở. hút 16 do công của Nhân Quyền. 8 phút sau, đội bóng áo lính nhân đôi cách biệt với pha lập công của Đình Dũng.

Thể Công Viettel đụng độ SLNA ở trận bán kết

Trong hiệp 2, Thể Công Viettel vẫn duy trì thế chủ động và có thêm 2 bàn thắng do công của Trung Hiếu và Minh Đức. Với chiến thắng này, Thể Công Viettel trở thành đối thủ của một ứng viên vô địch khác là SLNA.

Hai trận bán kết Hà Nội vs Tây Ninh, SLNA vs Thể Công Viettel diễn ra chiều 12/4.