PVF-CAND và CAHN tạo nên trận đấu giằng co khi đội khách nhập cuộc chủ động với lối pressing tầm cao. Ngay từ đầu, CAHN gây sức ép lớn lên hàng thủ đối phương. Phút 13, Đình Bắc tung cú sút xa quyết đoán, thủ môn Phí Minh Long xử lý không tốt, giúp CAHN mở tỷ số.
Sau bàn thua, PVF-CAND chơi chậm và chắc, hạn chế rủi ro. Trong khi đó, CAHN dù kiểm soát bóng tốt nhưng gặp khó trong khâu tấn công khi thiếu vắng Leo Artur và Alan. Hiệp một khép lại với lợi thế cho đội khách.
Sang hiệp hai, PVF-CAND gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 56. Xuân Bắc thoát xuống đối mặt, dứt điểm bồi thành công sau khi cú sút đầu bị cản phá, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.
Những phút còn lại, cả hai đội đều không tạo được đột biến. CAHN bế tắc trong tấn công, còn PVF-CAND chủ động giữ thế trận. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.
Ghi bàn:
CAHN: Đình Bắc (12')
PVF-CAND: Xuân Bắc (54')
Đội hình xuất phát PVF-CAND vs CAHN
PVF-CAND: Minh Long, Turci, Lý Đức, Vũ Tín, Anh Quân, Bá Đạt, Alastair, Thái Quý, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mpande
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Văn Đô, Quang Hải, Đình Bắc, Vitao, Stefan Mauk
90'+11
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
90'+8
Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm PVF-CAND, Đình Bắc có cơ hội khá ngon ăn nhưng anh lại dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi ra ngoài đầy đáng tiếc cho CAHN.
90'
Quang Hải hụt tuyệt phẩm
Quang Hải chớp cơ hội ngả người móc bóng ở rìa vòng cấm, thủ môn Minh Long bị đánh bại nhưng tiếc là không có quà sinh nhật cho tiền vệ ĐT Việt Nam khi trái bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
84'
Các cầu thủ CAHN đang nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm tái lập thế dẫn trước, tuy nhiên việc thiếu vắng bộ đôi ngoại binh Alan - Artur khiến sức mạnh của đội khách bị suy giảm đáng kể.
77'
Quang Hải nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trong ngày sinh nhật, cú dứt điểm của tiền vệ đội trưởng CAHN đưa bóng đi không trúng đích.
65'
CAHN chuyển đổi trạng thái, Đình Bắc băng lên bên cảnh phải rồi dứt điểm chéo góc, trái bóng đi ra ngoài cạnh lưới.
54'
Xuân Bắc gỡ hòa 1-1 cho PVF-CAND
Tình huống cầu thủ chủ nhà thả bóng xuống phía sau hàng thủ CAHN để Xuân Bắc - cầu thủ U23 Việt Nam thoát xuống dứt điểm bị Nguyễn Filip cản phá. Tuy nhiên, cầu thủ của PVF-CAND lập tức đá bồi tung lưới CAHN. Trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị nhưng VAR xác định bàn thắng hợp lệ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách CAHN.
39'
Các học trò của HLV Trần Tiến Đại vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.
32'
CAHN chủ động chơi chậm, một phần bởi việc thiếu vắng bộ đôi ngoại binh Alan và Leo Artur trên hàng công nên sức mạnh của đội khách.
25'
Nguyễn Filip liên tiếp từ chối bàn thắng cho Thanh Nhàn
Đường chuyền vượt tuyến của PVF-CAND xuống phía sau hàng thủ CAHN để Thanh Nhàn dứt điểm nhưng không thắng được Nguyễn Filip. Ngay sau đó vẫn là thủ môn ĐT Việt Nam từ chối bàn gỡ hòa cho Thanh Nhàn.
19'
Có bàn vượt lên dẫn trước, đoàn quân của HLV Mano Polking thi đấu càng thoải mái và tự tin trước chủ nhà PVF-CAND.
12'
Đình Bắc mở tỷ số sớm
Nhận đường chuyền của đồng đội, Đình Bắc dứt điểm từ ngoài vòng cấm, trái bóng đi chìm và không quá khó nhưng thủ môn Phí Minh Long có pha bắt trượt bóng. CAHN vượt lên dẫn 1-0.
10'
Thái Bá Đạt sút tung lưới Nguyễn Filip nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo Thanh Nhàn của chủ nhà PVF-CAND.
7'
Tình huống dứt điểm đầu thuộc về đội khách CAHN, với pha kết thúc của Đình Bắc nhưng bị cầu thủ PVF-CAND đánh chặn kịp thời.
5'
Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ khá chậm, cho thấy đôi bên thận trọng ở màn so tài chiều 12/4.
18h01
Trọng tài chính Nguyễn Văn Phúc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
16h26
PVF-CAND vẫn chưa thể “đổi vận” dù đã thay tướng. Dưới thời HLV Trần Tiến Đại, đội bóng ngành Công an trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, lần lượt thua CA TP.HCM, Ninh Bình và hòa Becamex TP.HCM 1-1.
Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực đã phần nào xuất hiện. PVF-CAND thi đấu quyết tâm hơn, tạo ra không ít cơ hội nhưng lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Việc không tận dụng được thời cơ khiến họ tiếp tục lún sâu trong cuộc đua trụ hạng đầy áp lực.
Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, mỗi trận đấu với PVF-CAND đều mang ý nghĩa sống còn. Đội bóng này buộc phải tự cứu mình nếu không muốn rơi vào tình thế nguy hiểm.
Thử thách tiếp theo của PVF-CAND là cuộc đối đầu với CAHN – đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Với phong độ hủy diệt, đặc biệt là chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng, CAHN được đánh giá vượt trội. Đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn với PVF-CAND.
16h10
CAHN: Không thể có sự phục vụ của Alan hay Leo Artur do chấn thương.
PVF-CAND: Cũng mất tiền đạo tân binh Mahmoud vì lật cổ chân.