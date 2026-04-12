Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Hà Tĩnh, 19h15 hôm nay 12/4 Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Hà Tĩnh, thuộc khuôn khổ vòng 18 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (12/4).

PVF-CAND và CAHN tạo nên trận đấu giằng co khi đội khách nhập cuộc chủ động với lối pressing tầm cao. Ngay từ đầu, CAHN gây sức ép lớn lên hàng thủ đối phương. Phút 13, Đình Bắc tung cú sút xa quyết đoán, thủ môn Phí Minh Long xử lý không tốt, giúp CAHN mở tỷ số.

Đình Bắc ghi bàn nhưng CAHN chỉ có được 1 điểm - Ảnh: Hồ Hoàng Hải

Sau bàn thua, PVF-CAND chơi chậm và chắc, hạn chế rủi ro. Trong khi đó, CAHN dù kiểm soát bóng tốt nhưng gặp khó trong khâu tấn công khi thiếu vắng Leo Artur và Alan. Hiệp một khép lại với lợi thế cho đội khách.

Sang hiệp hai, PVF-CAND gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 56. Xuân Bắc thoát xuống đối mặt, dứt điểm bồi thành công sau khi cú sút đầu bị cản phá, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Những phút còn lại, cả hai đội đều không tạo được đột biến. CAHN bế tắc trong tấn công, còn PVF-CAND chủ động giữ thế trận. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Ghi bàn:

CAHN: Đình Bắc (12')

PVF-CAND: Xuân Bắc (54')

Đội hình xuất phát PVF-CAND vs CAHN

PVF-CAND: Minh Long, Turci, Lý Đức, Vũ Tín, Anh Quân, Bá Đạt, Alastair, Thái Quý, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mpande

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Văn Đô, Quang Hải, Đình Bắc, Vitao, Stefan Mauk