Đường sắt đô thị đang tái định hình không gian và thị trường bất động sản Hà Nội. Các dự án thương mại kết nối thuận tiện với giao thông công cộng, nằm trong khu dân cư hiện hữu và có khả năng khai thác thực tế ngày càng thu hút sự chú ý.

Metro thúc đẩy hình thành cực phát triển đô thị mới

Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông đô thị với những bước tiến đáng chú ý. Sau tuyến Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy thuộc tuyến metro số 3 chính thức vận hành từ tháng 8/2024, phục vụ gần 14,2 triệu lượt hành khách sau hai năm khai thác. Con số này cho thấy nhu cầu sử dụng đường sắt đô thị ngày càng tăng, góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân.

Hà Nội đẩy nhanh triển khai các tuyến metro mới

Song song đó, Hà Nội đang chuẩn bị triển khai nhiều tuyến mới trong giai đoạn 2026-2030. Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, thành phố đã xác định cơ chế triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 bằng ngân sách nhà nước, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Việc mở rộng mạng lưới metro được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực, giảm áp lực lên giao thông đường bộ và tạo thêm động lực phát triển cho những khu vực nằm dọc các tuyến đường sắt đô thị.

Điều này đang tác động đến sự thay đổi trong cách tổ chức không gian kinh tế, dân cư và thương mại của Hà Nội bởi tác động của metro không chỉ nằm ở việc tổ chức giao thông công cộng, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra những cực phát triển mới quanh các nhà ga. Đây cũng chính là nền tảng của TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm) mà các nhà quy hoạch đô thị, các nhà đầu tư bất động sản cần tính đến.

Ghi nhận từ thực tế, trong bối cảnh Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều quy hoạch và điều chỉnh không gian phát triển, thị trường bất động sản lại đang có tâm lý thận trọng. Người mua và nhà đầu tư có xu hướng quan sát, nghe ngóng nhiều hơn. Với bất động sản thương mại, sự thận trọng càng rõ nét.

Cũng trong bối cảnh này, những dự án nằm trong các khu vực đã có hạ tầng tương đối ổn định, đã đi vào vận hành có lợi thế hơn so với những dự án phụ thuộc quá nhiều vào các kế hoạch phát triển trong tương lai. Đây cũng là điểm khiến các dự án phát triển theo định hướng TOD, thuận tiện kết nối với ga metro đã hiện diện, khu vực xung quanh nhà ga đã có sẵn nền tảng hạ tầng và dân cư được chú ý.

ROX Tower Goldmark City: 3 “lớp” an tâm cho nhà đầu tư

Ba lớp an tâm từ sản phẩm sàn thương mại ROX Tower nằm trong tổng thể dự án Goldmark City mang lại cho nhà đầu tư là hạ tầng đã được quy hoạch rõ ràng, cộng đồng khách hàng hiện hữu và khả năng sẵn sàng khai thác ngay dòng tiền.

ROX Tower Goldmark City nằm gần mạng lưới metro phía Tây Hà Nội với tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - Cầu Giấy đã vận hành từ năm 2024, trong khi đoạn ngầm hướng về trung tâm đang tiếp tục được hoàn thiện. Cùng với đó, các trục giao thông lớn trong khu vực đã được đầu tư, mở rộng, tạo nền tảng kết nối ngày càng thuận tiện cho cư dân, người lao động và khách hàng. Dự án có sự kết nối thuận tiện khi nằm gần hai ga Cầu Diễn và Lê Đức Thọ dễ dàng đón dòng khách đổ về qua các ga này.

ROX Tower Goldmark City nằm trong quần thể khu đô thị Goldmark City - một khu đô thị đã hình thành với khoảng 5.000 căn hộ, trường học, tòa văn phòng. Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt đối với bất động sản thương mại, bởi giá trị của một mặt bằng kinh doanh không chỉ nằm ở diện tích hay thiết kế mà còn phụ thuộc trực tiếp vào quy mô và sức mua của cộng đồng khách hàng xung quanh.

Một khu đô thị đã có hàng nghìn căn hộ đồng nghĩa với việc dự án thương mại có sẵn một tệp khách hàng tại chỗ. Các nhu cầu từ ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dịch vụ cá nhân đến văn phòng, tiện ích hằng ngày có thể hình thành dòng nhu cầu thường xuyên, thay vì phải chờ dân cư về ở trong tương lai. Đây cũng là lợi thế nổi bật của ROX Tower Goldmark City bởi các diện tích văn phòng và thương mại ở đây cũng đang dần được lấp đầy.

Nhu cầu tiêu dùng cao quanh khu vực Goldmark City

Bên cạnh lợi thế về vị trí và khả năng khai thác, dự án còn hấp dẫn nhờ chính sách bán hàng linh hoạt: ký hợp đồng và nhận bàn giao mặt bằng ngay chỉ với 50% giá trị sản phẩm, phần còn lại thanh toán trong 12 tháng. Khách hàng cũng được hỗ trợ vay tới 70% giá trị với lãi suất 0% trong 9 tháng, giúp giảm áp lực vốn và sớm đưa tài sản vào khai thác.

Trong bối cảnh metro ngày càng thúc đẩy phát triển đô thị Hà Nội, những dự án thương mại sở hữu lợi thế hạ tầng, cộng đồng cư dân hiện hữu và khả năng khai thác sẵn sàng sẽ có nhiều cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

(Nguồn: ROX)