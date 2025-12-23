Vị trí chiến lược của Dầu Giây Đồng Nai - Đánh thức kết nối vùng Đồng Nai và lợi thế về giao thông

Đồng Nai là một trong những địa phương có hệ thống giao thông phát triển hàng đầu cả nước khi sở hữu mạng lưới cao tốc và quốc lộ dày đặc. Hiện, Đồng Nai có tổng chiều dài cao tốc đi qua lớn nhất Việt Nam với 396,4km và số lượng tuyến cao tốc đi qua là 10/86 tuyến (dẫn đầu cả nước).

Ngoài ra, Đồng Nai còn có 7 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 480km, tạo thành mạng lưới liên kết dày đặc, kết nối liên vùng giữa TP.HCM, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong năm 2025, Đồng Nai tiếp tục bức phá khi có tới 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tập trung cho các dự án giao thông trọng điểm, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dầu Giây - Cửa ngõ của Đồng Nai và vùng phía Nam

Dầu Giây - Cửa ngõ giao thông chiến lược

Trong bức tranh mạng lưới giao thông của vùng, Dầu Giây được xem là cửa ngõ giao thông quan trọng khi kết nối nhiều trục đường huyết mạch như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20 và rất nhiều tuyến cao tốc trọng điểm.

Đặc biệt, khu vực này nằm trên trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Với lợi thế hiếm có này, giúp Dầu Giây không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn giữ vai trò trung chuyển hàng hóa, logistics và giao thương giữa các vùng.

Đầu tư tăng tốc cho Dầu Giây

Giai đoạn 2025 - 2030, Đồng Nai đẩy mạnh các nguồn vốn đầu tư với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng tại Dầu Giây các khu vực lân cận. Dự kiến sẽ bổ sung hơn 1.400ha đất công nghiệp, nâng quỹ đất lên gần 1.800ha, mở ra biên độ phát triển mới cho ngành công nghiệp, đô thị và thương mại, dịch vụ.

Thêm lợi thế phát triển từ các trục Biên Hòa, Trảng Bom, Dầu Giây và Long Khánh - Hành lang đô thị - công nghiệp - logistics lớn và lâu đời nhất của Đồng Nai. Dầu Giây sẽ thu hút nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, dịch vụ và bất động sản từ các chuyên gia cũng như người lao động.

Lợi thế từ hiệu ứng lan tỏa “tam giác hạ tầng” - Thêm cú hích cho Dầu Giây

Ngoài ưu thế về các tuyến đường bộ, Dầu Giây được hưởng lợi trực tiếp từ hiệu ứng lan tỏa của “tam giác hạ tầng trọng điểm” với hệ thống hạ tầng giao thông quy mô quốc gia đang được triển khai. Nổi bật là sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026 với công suất hàng chục triệu lượt khách/năm.

Lợi thế từ sân bay Long Thành sắp hoàn thiện

Khi sân bay này được đưa vào hoạt động, Dầu Giây sẽ trở thành khu vực phụ trợ quan trọng về lưu trú, dịch vụ, logistics và vận tải hàng hóa.

Cùng với đó là tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Liên Khương góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, đưa Dầu Giây trở thành tâm điểm kết nối mới của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Dầu Giây nằm trong vùng công nghiệp, đô thị hóa phía Nam quanh khu vực sân bay Long Thành, cảng phước An và các đô thị Long Thành - Nhơn Trạch Trấn Biên. Đồng thời cũng là cửa ngõ kết nối với nhiều khu công nghiệp lớn. Đây cũng là khu kinh tế tự do đang được phát triển với quy mô lớn, từ đó tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và đầu tư về sau này.

The Link City - Tâm điểm mới tại trung tâm khu vực Dầu Giây

Đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ của khu vực, The Link City đang được quy hoạch phát triển ngay tại trung tâm hành chính Dầu Giây - Nơi giao thoa các trục giao thông huyết mạch.The Link City - Dự án khu đô thị sẽ được triển khai tại Dầu Giây.

The Link City - Dự án khu đô thị sẽ được triển khai tại Dầu Giây

Dự án The Link City Dầu Giây sở hữu ưu thế nổi bật khi nằm tại khu vực ngã tư kết nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, đồng thời dễ dàng tiếp cận các tuyến cao tốc liên vùng. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến sân bay Long Thành, TP.HCM cũng như nhiều tỉnh lân cận.

Không chỉ thuận tiện về giao thông, dự án này còn đang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến giao thương sôi động với tiềm năng khai thác kinh doanh, thương mại và gia tăng giá trị bền vững.

Có thể nói, Dầu Giây đang hội tụ đủ bộ 3 yếu tố để bứt phá: vị trí chiến lược, hạ tầng đa kết nối và dư địa phát triển. Vì thế rất dễ hiểu vì sao khu vực này đang trở thành điểm đến mới trong thị trường bất động sản. Đừng bỏ qua cơ hội đầu tư này nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản có tiềm năng!

