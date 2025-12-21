Chủ nhà cho thuê dưới ngưỡng chịu thuế vẫn phải kê khai

Một hộ kinh doanh ở Lâm Đồng cho biết có phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản là bất động sản, hợp đồng tính từ 1/10/2025 đến 30/9/2027. Giá cho thuê mỗi tháng là 18 triệu đồng, đã bao gồm thuế. Bên thuê thanh toán 3 tháng/lần. Bên cho thuê chịu trách nhiệm kê khai và nộp các khoản thuế phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Hộ kinh doanh hỏi có thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập cá nhân do có doanh thu năm dưới 100 triệu đồng không?

Dựa trên các quy định hiện hành, Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng trả lời, trường hợp của hộ kinh doanh chỉ phát sinh hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm mà có doanh thu năm 2025 là 54 triệu đồng, dưới ngưỡng 100 triệu đồng nên không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trong năm 2025.

Tuy nhiên, chủ nhà có nghĩa vụ kê khai thuế đầy đủ theo quy định, vì đây là hoạt động kinh doanh có phát sinh doanh thu. Việc kê khai thuế theo từng kỳ phát sinh thanh toán hoặc theo năm.

6 trường hợp đăng ký đất đai phải cấp lại sổ đỏ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 83/VBHN-BNNMT ngày 9/12/2025 Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và Hệ thống thông tin đất đai.

Nghị định này hợp nhất Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, có 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới sổ đỏ.

Đồ họa: Hồng Khanh

Theo quy định, sổ đỏ được cấp theo Luật Đất đai và nghị định này sử dụng mã Giấy chứng nhận do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời được cấp thông qua phần mềm của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Từ 2026, nới lỏng điều kiện tách thửa đất: Người dân thêm cơ hội an cư

Theo Nghị quyết về một số cơ chế tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Đất đai, được Quốc hội thông qua ngày 11/12, điều kiện tách thửa, hợp thửa đất đã được nới lỏng so với trước đây.

Theo quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2026, thửa đất được tách phải có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng, hoặc được chủ đất liền kề cho đi qua để nối với đường giao thông.

Trong khi đó, Điều 220 Luật Đất đai 2024 chỉ nêu yêu cầu chung “phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có”, nhưng chưa làm rõ khả năng sử dụng lối đi chung qua thửa đất liền kề.

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, đánh giá, nghị quyết đã bổ sung và cụ thể hóa, cho phép dùng lối đi chung nếu được chủ sử dụng đất liền kề đồng ý.

Hơn 2.500m2 ‘đất vàng’ trên đường Khuất Duy Tiến được chuyển xây cao ốc

Hà Nội cho phép CTCP Xây dựng số 1 chuyển mục đích sử dụng hơn 2.506 m2 đất tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân để thực hiện dự án tổ hợp văn phòng kết hợp nhà ở.

Trước đó, vào đầu tháng 10, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và nhà đầu tư, gồm CTCP Xây dựng số 1 (Vinaconex 1) và Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG).

Một góc nút giao đường Khuất Duy Tiến nhìn từ trên cao. Ảnh: Thạch Thảo

Dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ký quyết định. Đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Giá nhà vượt tầm với, Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân và cách chặn đà tăng

Trả lời cử tri liên quan đến giá bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, giá bất động sản, đặc biệt là giá nhà ở và đất ở, tăng cao vượt khả năng chi trả của đa số người dân.

Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là chi phí đầu tư dự án gia tăng, đặc biệt là tiền sử dụng đất; nguồn cung bất động sản, nhà ở còn hạn chế; cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu thực tế, thiếu nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội để đáp ứng cho đối tượng thu nhập thấp.

Để kiểm soát giá bất động sản và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ.

Trong đó, có việc hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết về trung tâm này.