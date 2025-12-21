Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết Quốc hội về các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cấp sổ đỏ đối với đất có vi phạm pháp luật trước ngày 1/7/2014.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung dự thảo theo hướng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 mà đã sử dụng đất ổn định, thuộc các trường hợp đáp ứng các điều kiện được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 139 của Luật Đất đai, trừ điều kiện phù hợp với quy hoạch để thu hồi đất quy định tại Điều 78, Điều 79 Luật Đất đai và Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Đất vi phạm trước 1/7/2014 có thể được xem xét cấp sổ đỏ. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 139 của Luật Đất đai thì trường hợp đất do hộ gia đình đang sử dụng mà phù hợp với quy định thì được cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, khi thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư thì đất đó lại không được xem xét cấp giấy chứng nhận do không phù hợp với quy định đã được phê duyệt cho dự án dẫn đến nhiều địa phương lúng túng trong việc xác định sự phù hợp với quy hoạch nào để thực hiện bồi thường cho người sử dụng đất.

Do đó, theo cơ quan này, cần sửa đổi, bổ sung loại trừ điều kiện phù hợp với quy hoạch để thu hồi đất thực hiện dự án quy định tại Điều 78, Điều 79 Luật Đất đai và Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 nhằm bảo đảm công bằng như đối với trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.