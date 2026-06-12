Nhu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết khi các yêu cầu về quản trị công nghệ và tuân thủ được siết chặt. Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy xu hướng nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc sử dụng phần mềm và nền tảng công nghệ hợp pháp.

Tuy nhiên, với hạ tầng công nghệ thông tin, bài toán không chỉ dừng lại ở vấn đề bản quyền. Điều quan trọng hơn là hệ thống có được hỗ trợ chính thức hay không, có tiếp tục nhận các bản vá bảo mật, được nâng cấp công nghệ và duy trì tính liên tục trong vận hành hay không. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

3 nhóm doanh nghiệp cần rà soát hạ tầng VMware

Theo các chuyên gia công nghệ, hiện có ba nhóm doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá lại hiện trạng VMware.

Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp đang sử dụng những phiên bản VMware hoặc mô hình cấp phép được triển khai từ nhiều năm trước. Dù hệ thống vẫn hoạt động ổn định, nhiều nền tảng có thể đã nằm ngoài vòng đời hỗ trợ chính thức. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nhận bản vá bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các kế hoạch nâng cấp trong tương lai.

Nhóm thứ hai là các doanh nghiệp đã chuyển sang VMware vSphere Foundation hoặc các nền tảng được chuẩn hóa theo mô hình mới của Broadcom. Với nhóm này, việc rà soát không chỉ nhằm bảo đảm vận hành ổn định mà còn để đánh giá khả năng mở rộng sang các năng lực mới như tự động hóa hạ tầng, dịch vụ cơ sở dữ liệu, ứng dụng cloud-native hay các mô hình AI triển khai trên hạ tầng riêng.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ nhà cung cấp hiện tại có thuộc hệ sinh thái đối tác được Broadcom công nhận chính thức hay không. Ảnh: Viettel IDC

Nhóm thứ ba là các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ cloud dựa trên nền tảng VMware từ các nhà cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần làm rõ nhà cung cấp hiện tại có thuộc hệ sinh thái đối tác chính thức của Broadcom hay không, mô hình cấp phép có phù hợp với chính sách mới hay không, đồng thời đánh giá khả năng hỗ trợ kỹ thuật và vận hành lâu dài của nền tảng.

Hệ thống hoạt động ổn định chưa chắc đã an toàn

Một hệ thống công nghệ có thể vận hành trong thời gian dài mà không phát sinh sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hạ tầng đang ở trạng thái an toàn và sẵn sàng cho các yêu cầu trong tương lai.

Khi nền tảng không còn được hỗ trợ chính thức, doanh nghiệp có thể đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến bảo mật, khả năng nâng cấp và mở rộng hệ thống. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và được tự động hóa, việc duy trì một nền tảng thường xuyên được cập nhật và vá lỗi bảo mật trở thành yêu cầu thiết yếu.

Các doanh nghiệp cần duy trì một nền tảng được cập nhật thường xuyên và có khả năng tiếp cận các bản vá bảo mật mới nhất. Ảnh: Viettel IDC

Đối với hạ tầng cloud trên nền tảng VMware, bản quyền hợp lệ chỉ là một phần của bài toán. Doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp tục nhận hỗ trợ kỹ thuật, lộ trình nâng cấp công nghệ cũng như mức độ đáp ứng các yêu cầu vận hành trong tương lai.

Thực tế cho thấy chi phí phát sinh từ việc chậm rà soát hạ tầng đôi khi có thể lớn hơn đáng kể so với chi phí đầu tư nâng cấp hoặc chuyển đổi. Khi xuất hiện nhu cầu mở rộng hoặc xảy ra sự cố, doanh nghiệp có thể đối mặt với thời gian xử lý kéo dài, gián đoạn dịch vụ hoặc những hạn chế công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Từ quản lý bản quyền đến quản trị vòng đời hạ tầng

Những thay đổi trong hệ sinh thái VMware đang đặt ra yêu cầu mới đối với các tổ chức: chuyển từ tư duy quản lý giấy phép phần mềm sang quản trị toàn bộ vòng đời hạ tầng.

Quá trình này bao gồm việc đánh giá hiện trạng hệ thống, kiểm tra tình trạng hỗ trợ kỹ thuật, khả năng nhận bản vá bảo mật, lộ trình nâng cấp, mức độ phụ thuộc của các ứng dụng quan trọng và khả năng tiếp cận các công nghệ mới.

Đây cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp xem xét lại chiến lược triển khai hạ tầng, từ mô hình tại chỗ (on-premises) đến private cloud hoặc các dịch vụ cloud vận hành trên nền tảng VMware thông qua những đối tác được Broadcom công nhận chính thức.

Là cấp đối tác cao nhất trong chương trình Broadcom Advantage Partner dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây VMware (VCSP) tại Việt Nam và Đông Nam Á, Viettel IDC sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình đánh giá, chuẩn hóa và chuyển đổi hạ tầng VMware.

Viettel IDC hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá toàn diện hiện trạng hạ tầng, xây dựng lộ trình nâng cấp phù hợp, chuẩn hóa môi trường vận hành và tiếp cận các công nghệ mới trên nền tảng ưu việt nhất của Vmware.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc đánh giá lại hạ tầng VMware không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật. Đây còn là bước đi cần thiết để bảo đảm tính liên tục trong vận hành, tăng cường năng lực bảo mật và tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển công nghệ dài hạn của doanh nghiệp.

(Nguồn: Viettel IDC)