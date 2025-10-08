Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, người Hà Tĩnh hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa đổi mới từ những cánh đồng, những con đường bê tông trải dài tới từng thôn xóm.

Hơn một thập kỷ qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo vùng quê, mở ra hành trình phát triển bền vững gắn với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mỗi người dân nơi đây.

Mỗi giai đoạn đi qua là một chặng đường thử thách và sáng tạo. Từ thực tiễn triển khai, Hà Tĩnh đã không ngừng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách làm phù hợp để Chương trình nông thôn mới thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hà Tĩnh xác định nông thôn mới là động lực then chốt thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực nông thôn. Với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”, các phong trào thi đua đã lan tỏa đến từng hộ gia đình, tạo nên sức mạnh đồng lòng từ cơ sở.

Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt hơn 76.900 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách các cấp hơn 6.700 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 56.300 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp khoảng 750 tỷ đồng và người dân, cộng đồng tự nguyện hỗ trợ trên 8.300 tỷ đồng.

Ông Ngô Đình Long, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho hay, công tác chỉ đạo, điều hành đã được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tiễn cơ sở. Nhờ vậy, Hà Tĩnh cơ bản đạt 8/8 yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ở Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều chỉ tiêu đã đạt từ 70 - 90%, tạo nền tảng quan trọng để hướng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2025.

Cùng với đó, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ. Từ đầu năm 2025, toàn tỉnh đã xây dựng gần 80 mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ; nhiều sản phẩm được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, an toàn dịch bệnh động vật.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tiếp tục khẳng định hiệu quả. Trong 20 ý tưởng sản xuất, có 14 sản phẩm mới đạt chuẩn 3 sao, nâng tổng số sản phẩm được công nhận toàn tỉnh lên 410, trong đó 8 sản phẩm đạt 4 sao và 259 sản phẩm đạt 3 sao.

Những sản phẩm như cam Khe Mây, nước mắm Nhượng Bạn, bưởi Phúc Trạch, trầm hương Hương Khê… là niềm tự hào của người dân, là minh chứng sinh động cho hành trình xây dựng thương hiệu nông sản Hà Tĩnh trên bản đồ quốc gia.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và bỏ cấp huyện, việc triển khai Bộ tiêu chí nông thôn mới mới đang đặt ra những yêu cầu mới cho tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, để phát triển bền vững, tỉnh cần có Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp thực tiễn, bao quát các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ở tầm chiến lược, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 60% xã đạt nông thôn mới nâng cao, 10% xã nông thôn mới hiện đại và toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện, Hà Tĩnh dự kiến huy động nguồn lực khoảng 21.200 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Khi người dân hiểu và tin, phong trào mới lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực nội sinh cho phát triển.

Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, chuyển đổi cơ cấu lao động, gắn OCOP với sản phẩm nông - lâm nghiệp chủ lực, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều xã vùng biển, miền núi đang khởi sắc nhờ mô hình du lịch trải nghiệm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Cuối cùng, tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là nước sạch, giao thông, trường học, y tế và công trình phục vụ dân sinh. Song hành là việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân.

Trên hành trình ấy, vai trò của hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân càng trở nên quan trọng.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng Hà Tĩnh đã và đang chứng minh rằng: nông thôn mới không còn là những con đường sáng đèn, những ngôi nhà mới mọc lên, mà là sự thay đổi trong tư duy, trong cách sống và niềm tin của người dân về một tương lai tươi đẹp.