Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Tháng hành động vì trẻ em diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6/2026, tập trung huy động sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng khó khăn.

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Điểm nhấn của kế hoạch năm nay là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số. Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đa dạng thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, trường học, sinh hoạt đoàn thể và các lớp tập huấn kỹ năng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; đồng thời hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận diện các nguy cơ trên môi trường mạng và kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia không gian số.

Cùng với đó, các địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp 1800577756 nhằm giúp người dân và trẻ em kịp thời phản ánh, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Công tác truyền thông được yêu cầu thực hiện thường xuyên, liên tục, hướng tới từng nhóm đối tượng, nhất là phụ huynh, học sinh và trẻ em ở khu vực nông thôn, miền núi.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ trong dịp Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Nhiều hoạt động an sinh như trao học bổng, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được triển khai đồng bộ tại cơ sở.

Trước nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trong dịp hè, Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em; rà soát các khu vực nguy hiểm, bổ sung biển cảnh báo và tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Ngành giáo dục, đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan cũng phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế nhằm trang bị kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí sẽ được tổ chức trong dịp hè nhằm tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi. Hệ thống nhà văn hóa, thư viện, sân chơi cộng đồng được khuyến khích phát huy hiệu quả để thu hút trẻ em tham gia các hoạt động bổ ích, hạn chế nguy cơ tiếp cận các nội dung độc hại trên môi trường mạng.