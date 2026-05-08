Hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh

Thế hệ học sinh ngày nay chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, những công dân số sẽ trực tiếp tham gia vào các quá trình phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số để hình thành nên một Việt Nam số.

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em được Liên minh Bưu chính Thế giới – UPU tổ chức định kỳ hằng năm trên toàn cầu, học sinh Việt Nam có cơ hội hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống, góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em.

Cuộc thi cũng mở ra cơ hội để những chủ nhân tương lai của đất nước được tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của bản thân về những vấn đề này, từ đó bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội, đất nước và thế giới.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho rằng, cuộc thi viết thư quốc tế UPU là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.

Lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 - năm 2026 (gọi tắt là cuộc thi viết thư UPU 55) chủ đề “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số” diễn ra ngày 8/5 tại Hà Nội, vừa khép lại mùa thứ 38 học sinh Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế này.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long nhận xét: Cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã trở thành một hoạt động thường niên quen thuộc, giàu ý nghĩa giáo dục và nhân văn đối với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam trong suốt gần bốn thập kỷ qua. Từ một cuộc thi viết thư, UPU đã dần trở thành một hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng và xã hội.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng chia sẻ: Điều làm tôi ấn tượng là học sinh hôm nay không hề quay lưng với công nghệ. Các em hiểu công nghệ, yêu công nghệ và chủ động làm chủ công nghệ. Nhưng đồng thời, các em cũng hiểu rất rõ rằng: Công nghệ sinh ra để phục vụ con người, chứ không phải để con người trở nên cô đơn hơn hay xa cách nhau hơn.

“Điều đáng quý nhất trong hơn 1,3 triệu bài dự thi năm nay không chỉ là sự sáng tạo, mà là việc các em vẫn giữ được khả năng đồng cảm, sự tử tế và lòng nhân ái trong một thế giới ngày càng số hóa.

Những suy nghĩ và góc nhìn của các em qua cuộc thi năm nay cũng là những gợi mở rất đáng trân trọng đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng môi trường số an toàn hơn, nhân văn hơn và lấy con người làm trung tâm của chuyển đổi số”, Thứ trưởng Phạm Đức Long bày tỏ

Thư kể chuyện robot chăm sóc người yếu thế giành giải Nhất quốc gia UPU 55

Được phát động ngày 19/12/2025 tại Hà Nội và triển khai trên phạm vi toàn quốc đến ngày 5/3/2026, cuộc thi viết thư UPU 55 tại Việt Nam do Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Sức lan tỏa rộng rãi của cuộc thi viết thư UPU 55 được thể hiện qua số lượng hơn hơn 1,3 triệu bài dự thi từ học sinh các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của học sinh Việt Nam với các vấn đề mang tính xã hội và toàn cầu. Các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Thọ, Tuyên Quang… có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chủ đề của cuộc thi năm nay phản ánh một chuyển dịch quan trọng trong tư duy toàn cầu: từ “kết nối công nghệ” sang “kết nối con người thông qua công nghệ”. Đây cũng là vấn đề gắn trực tiếp với thế hệ học sinh hiện nay - Những công dân lớn lên cùng với Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đồng thời là lực lượng định hình các chuẩn mực kết nối trong tương lai.

Những bài dự thi viết thư UPU 55 đã thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và phong phú trong tư duy của học sinh. Khái niệm “người bạn” được mở rộng từ các mối quan hệ quen thuộc như bạn bè, thầy cô, đến các chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, cũng như các thực thể trong thế giới số như trợ lý ảo và các nhân vật văn học, hoạt hình. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của học sinh về khái niệm “kết nối” trong môi trường số.

Giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU 55 đã được trao cho học sinh Trần Chí Cường, lớp 9D trường THCS Bình Hàn, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng. Bức thư gây ấn tượng với Ban Giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy (hỗ trợ trẻ tự kỷ) và robot Jibo (chăm sóc người cao tuổi) trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau. Các robot dần trở thành một phần quen thuộc và qua tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự “thấu cảm” với cảm xúc con người.

Từ đó, bức thư của học sinh Trần Chí Cường đã gửi gắm thông điệp: Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người với nhau và phía sau mỗi thiết bị, mỗi màn hình luôn là một con người đang cần được lắng nghe, thấu hiểu.

Bức thư mang về cho nam sinh Hải Phòng Trần Chí Cường giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU 55 hiện đã được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế.

Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức cũng đã chọn trao 10 giải tập thể cùng 109 giải cá nhân khác gồm 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải “Cây bút Triển vọng”, 10 giải “Khơi nguồn Ý tưởng”.