Ngày 2/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2026-2030 (gọi tắt là Kế hoạch).

Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 Việt Nam phấn đấu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình giai đoạn 2019-2025. Đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, mục tiêu cũng là giảm ít nhất 30% số ổ dịch và số gia súc phải tiêu hủy so với giai đoạn trước đó.

Trong bối cảnh dịch bệnh động vật diễn biến phức tạp, để hiện thực hóa mục tiêu kể trên không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi vẫn còn tình trạng "nghèo thông tin" về phòng chống dịch bệnh, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như không khai báo dịch, bán chạy gia súc mắc bệnh hoặc không tuân thủ tiêm phòng, gây rủi ro cao cho sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.

Để giải quyết vấn đề này, Kế hoạch yêu cầu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở. Nội dung truyền thông sẽ được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ cán bộ quản lý đến người chăn nuôi và giết mổ. Trong đó tập trung vào nguy cơ xâm nhiễm, nguy cơ tái phát dịch bệnh, khai báo dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinhy học, tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xử lý xác động vật, không buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh và sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, các thông điệp ngắn, tài liệu trực quan và đối thoại cộng đồng sẽ được ưu tiên, khuyến khích xây dựng để người dân dễ tiếp cận và thay đổi hành vi.

Đối với bệnh cúm gia cầm, hoạt động truyền thông còn lồng ghép nội dung phòng ngừa phơi nhiễm ở người, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, và phối hợp liên ngành theo phương pháp tiếp cận "Một sức khỏe"; ưu tiên nhóm có nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp và nhóm có nguy cơ cao.

“Việc cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường, nhất là trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, thiên tai hoặc sự cố an toàn thực phẩm sẽ góp phần giúp ổn định thị trường, tránh gây hoang mang cho người tiêu dùng và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất kinh doanh” - thông điệp được nêu rõ trong Kế hoạch.

Nhận thấy vai trò then chốt của hoạt động hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận thông tin dịch tễ xuyên biên giới, “làm giàu” kho thông tin dữ liệu về phòng chống dịch bệnh, Kế hoạch cũng nhấn mạnh giải pháp Việt Nam sẽ cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực thông qua WOAH (Tổ chức Thú y Thế giới), FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc), WHO (Tổ chức Y tế thế giới), WTO (Tổ chức Thương mại thế giới) và các cơ chế hợp tác quốc tế, khu vực, song phương có liên quan.

Đồng thời, Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với các nước láng giềng và các tổ chức quốc tế để kiểm soát dịch bệnh qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. Ưu tiên cơ chế chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ khu vực giáp ranh và phối hợp ứng phó khi phát sinh dịch bệnh có nguy cơ lan truyền qua biên giới.