Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng thường trực; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

Theo báo cáo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, là tỉnh có vị trí chiến lược ở Bắc Trung Bộ với diện tích đất tự nhiên là 5.994,85 km2, Hà Tĩnh có 2 khu kinh tế, gồm Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh từ 209 đơn vị cấp xã sắp xếp còn 69 xã, phường (9 phường và 60 xã) với dân số hơn 1,6 triệu người.

Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo và hành động quyết liệt của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và nhân dân, Hà Tĩnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2020-2025, GRDP tăng trưởng bình quân 6,4%/năm, riêng 2025 đạt gần 8,8%/năm. Đặc biệt, quý 1 năm 2026 tăng trưởng 12,42%, cao nhất cả nước, mở ra dư địa bứt phá lên mức hai con số. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 2,1%, cho thấy sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong thời gian tới, với nhiệm vụ tổng quát, tỉnh tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, 9 nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; quyết liệt thực hiện các giải pháp phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái, logistics quốc tế, hướng đến phát triển bền vững với mô hình đô thị văn hóa - sáng tạo; duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên, phấn đấu đến năm 2030, cơ bản bảo đảm cân đối được ngân sách địa phương, tạo nền tảng tài chính ngân sách chủ động, bền vững.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được.

Chỉ rõ Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ở một số nơi chưa thực sự mạnh mẽ, chưa tạo bứt phá rõ nét; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; kinh tế phát triển chưa bền vững; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Tĩnh chưa tạo được sức hút đủ mạnh; cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm; liên kết vùng và kết nối nội tỉnh chưa hiệu quả; khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực rõ nét; công tác quản lý tài nguyên, môi trường cần tiếp tục được siết chặt hơn để bảo đảm phát triển bền vững.

Nhấn mạnh Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để bứt phá, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Tĩnh phải có tư duy phát triển mới, hành động quyết liệt và đột phá hơn để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng bền vững. Hà Tĩnh cần tập trung cao độ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Hà Tĩnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự của một vùng đất giàu truyền thống, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn. Tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển; đẩy mạnh dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là logistics để trở thành đầu mối giao thương khu vực; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công.