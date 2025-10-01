Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hà Tĩnh thuộc nhóm 15 tỉnh thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ. Toàn tỉnh xây dựng hơn 12.000 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%...

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh với những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú mong muốn cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả này đã góp phần tích cực vào thành tích chung của cả nước.

Định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Trần Cẩm Tú lưu ý Hà Tĩnh cần tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, tổ chức; duy trì đoàn kết, tạo thành sức mạnh nội sinh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”.

Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề trụ cột được ban hành trong năm 2025; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tỉnh cần đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực đồng thời có giải pháp cụ thể thiết thực bảo vệ cán bộ năng động, đột phá, dám nghĩ, dám làm; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tỉnh tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực toàn diện, sát dân, gần dân, tận tâm, tận tụy. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi; nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp xã; củng cố mối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20 diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10, với sự tham gia của 400 đại biểu chính thức cùng hơn 100 đại biểu khách mời.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.