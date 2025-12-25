Cứ mỗi lần nhận vai mới là tôi 'mất ăn mất ngủ' đúng nghĩa

- Đảm nhiệm hai vai diễn cùng lúc trên sóng VTV, Hà Việt Dũng 'biến hoá' như thế nào để không bị nhàm chán và tạo nét riêng cho mỗi nhân vật?

Tôi luôn cảm ơn khán giả đã yêu mến và ủng hộ Viễn trong Cách em 1 milimet và Chấn của Lằn ranh. Nhìn lại đúng là cùng một kiểu tóc, cùng một cân nặng nhưng điều quan trọng là tính cách và số phận hoàn toàn khác nhau nên tôi nghĩ chỉ cần làm đúng với tinh thần của kịch bản cũng đã thành công một phần. Tiếp nữa là điều chỉnh lại trang phục, biểu cảm gương mặt, luôn cố gắng chỉn chu từ những điều nhỏ nhất.

Hà Việt Dũng - vai Viễn trong "Cách em 1 milimet".

Đóng phim là niềm đam mê và là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Ở nhà vài tháng mà không được gọi đi phim là tôi bắt đầu thấy tay chân buồn, đầu óc trống trải, mông lung thực sự. Còn nhận được vai diễn là quay sang lo lắng học kịch bản, suy nghĩ luôn nhân vật sẽ mặc gì, tác phong như thế nào.

- Trong hai vai diễn lần này, vai nào nặng ký, mất sức hơn với anh?

Với tôi, là diễn viên vai nào cũng nặng. Tôi luôn tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất có thể, lúc là Chấn – người đàn ông của gia đình, khá nguyên tắc, trầm tính; khi lại hóa thân thành Viễn – một CEO độc thân, thông minh, cá tính khác hẳn.

Hà Việt Dũng với Huyền Lizzie và Hồng Diễm ở hậu trường "Cách em 1 milimet" và "Lằn ranh".

- Vai Viễn tổng tài có khác anh ngoài đời hay không? Anh có từng gặp mối tình nào như trên phim?

Khác chứ, vì tôi ở ngoài rất bình thường, không 'tổng tài' mà được nhận xét là bình dị, chân chất và dễ gần.

Về chuyện tình cảm, tôi nghĩ chẳng có câu chuyện nào giống nhau, cũng chưa rơi vào hoàn cảnh như Viễn. Hơn nữa, hiện tại tôi đã có gia đình nên chắc chắn không thể giống Viễn độc thân được rồi (cười).

Tôi có lẽ là người có tính 'cam chịu' nhưng 'mỏ hỗn' theo cách khác

- Từ khi "Cách em 1 milimet" lên sóng, mọi người thường gọi anh là 'tổng tài mỏ hỗn'. Vậy ngoài đời, anh như thế nào?

Ngoài đời tôi ít nói hơn, cũng chưa dám nặng lời với ai bao giờ, hay là do tính 'cam chịu' hay sao nữa (cười). Gần như tôi ít khi nói về ai, về vấn đề gì, chủ yếu quan sát và lắng nghe thôi. 'Mỏ hỗn' theo kiểu khác kiểu như hay làm trò, pha trò để mang đến sự thư giãn và thoải mái cho khán giả. Tôi nghĩ sau một ngày làm việc, học tập, những video hài hước về quê quán, công việc hàng ngày dưới góc nhìn hài hước sẽ giúp mọi người cảm thấy vui và được xả stress.

Hà Việt Dũng trong phim "Lằn ranh".

- Bà xã anh nói gì về vai diễn của anh và các 'vệ tinh' xinh đẹp xung quanh?

Cả hai vai diễn lần này vợ tôi đều rất thích xem. Trong Cách em 1 milimet, chúng tôi theo dõi và yêu thích từ phần mở đầu. Tôi rất biết ơn các đạo diễn và dàn diễn viên trẻ đã xây dựng sự thành công ban đầu là nền tảng để chúng tôi bước vào giai đoạn trưởng thành. Trong Lằn ranh là rất nhiều gương mặt gạo cội mà tôi và vợ tôi đều ngưỡng mộ.

Về chị Hồng Diễm và Huyền Lizzie không có gì để chia sẻ nữa rồi vì tình cảm của khán giả đã nói lên tất cả. Tôi cảm thấy vui và may mắn khi được làm việc và học hỏi từ hai nữ diễn viên này.

Vợ chồng Hà Việt Dũng.

- Hoạt động khá năng nổ trên TikTok và Facebook, video nào cũng hút nhiều lượt xem, anh đã kiếm được nhiều tiền từ mạng xã hội chưa?

Tôi rất vui khi các video của tôi nhận được sự yêu mến của khán giả, sau gần 2 năm xây TikTok, kênh cũng có lượng tương tác nhất định và đúng là cũng được các nhãn hàng quan tâm, từ đó có thêm công việc bên ngoài. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn, mang đến những giá trị tích cực đến cuộc sống và sẻ chia với mọi người.

Sẵn sàng chạy bàn giúp vợ

- Việc kinh doanh homestay anh hỗ trợ cùng vợ như thế nào? Định hướng kinh doanh hay vẫn đóng phim?

Hiện tại công việc vận hành homestay do vợ tôi phụ trách chính, nói gì thì nói chứ tôi vẫn đam mê sự nghiệp phim ảnh, không hời hợt đâu (cười). Tuy nhiên bất kỳ thời gian rảnh nào tôi sẵn sàng làm cả chạy bàn, nhân viên order giúp vợ và cũng quảng bá thêm để khách hàng biết đến nhiều hơn.

- Hai vợ chồng anh được khán giả yêu mến bởi sự hài hước. Có khi nào anh làm vợ giận? Nếu giận ai sẽ là người làm lành trước?

Cuộc sống hôn nhân chắc chắn không tránh khỏi lúc bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu nhau và cũng không bao giờ giận lâu. Tôi nhiều khi cũng nóng tính, cộc cằn, không lãng mạn nhưng lúc nào không nói chuyện được sẽ nhắn tin, kể cả là xin lỗi, cũng hiệu quả đó (cười).

- Nhìn lại 2025 điều thành công lớn nhất của diễn viên Hà Việt Dũng là gì?

Điều khiến tôi vui nhất là sức khoẻ của gia đình hai bên và tổ ấm nhỏ. Hai vợ chồng tôi đã cùng nhau tiết kiệm, vay mượn để xây dựng và hoàn thiện homestay.

Tôi cũng rất cảm ơn các nhà sản xuất và đạo diễn đã giúp tôi có cơ hội lên sóng với 2 bộ phim cũng như may mắn nhận được tình cảm yêu mến của khán giả. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong năm 2026 với tâm thế chỉn chu và sẵn sàng chinh chiến với mọi thử thách.

Trích đoạn gây sốt của Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie trong "Cách em 1 milimet":

