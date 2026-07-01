Phút 86 trên sân Dallas, Haaland có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành, ghi bàn thứ 5 cho riêng mình tại World Cup 2026, đem về chiến thắng nghẹt thở cho Na Uy.

Ở tuổi 25, chân sút của Man City đã cán mốc 60 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia chỉ sau 53 lần ra sân - thành tích vô cùng ấn tượng.

Haaland tận hưởng bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà

Theo thống kê của The Athletic, Haaland đạt cột mốc 60 bàn sớm hơn 69 trận so với Lionel Messi và nhanh hơn 77 trận so với Cristiano Ronaldo.

Không chỉ vậy, Haaland còn trở thành cầu thủ nam ghi 60 bàn thắng cho ĐTQG nhanh nhất lịch sử bóng đá Thế giới.

Chia sẻ với FIFA sau trận, Haaland nói: "Thật tuyệt khi chứng kiến chiến thắng có ý nghĩa lớn đến vậy với người dân Na Uy.

Tôi nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc thay đổi bóng đá Na Uy mãi mãi. Nó giúp gắn kết mọi người hơn và thực sự rất xúc động."

Pha xé lưới Bờ Biển Ngà cũng nối dài chuỗi phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc của Haaland. Tiền đạo sinh năm 2000 đã "nổ súng" trong 13 trận chính thức gần nhất cho Na Uy, tổng cộng 25 pha lập công.

Với bàn thắng thứ năm ghi được tại World Cup 2026, Haaland hiện vươn lên đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới.

Anh chỉ còn kém Lionel Messi và Kylian Mbappe đúng 1 bàn trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng. Trong khi Vinicius Junior và Ousmane Dembele cùng có 4 pha lập công.