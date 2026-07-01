Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 1/7 - Vòng 1/16
Thời gian Trận đấu Kênh Trực tiếp
1/7 - 00:00 Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy VTV3, VTV6, VTV10
1/7 - 04:00 Pháp 3-0 Thụy Điển VTV3, VTV6, VTV9
1/7 - 08:00 Mexico - Ecuador VTV3, VTV6, VTV9
1/7 - 23:00 Anh - CHDC Congo VTV3, VTV6, VTV9
2/7 - 03:00 Bỉ - Senegal VTV3, VTV6, VTV10
2/7 - 07:00 Mỹ - Bosnia and Herzegovina VTV3, VTV6, VTV9