Link xem trực tiếp bóng đá Pháp vs Thuỵ Điển, 4h ngày 1/7 VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Pháp vs Thuỵ Điển, vòng 1/16, lúc 04h ngày 1/7 (giờ Việt Nam).

Video bàn thắng Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà (nguồn: VTV)

Na Uy giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà trong trận đấu đầy kịch tính. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đối thủ.

Khoảnh khắc Haaland trở thành người hùng của Na Uy - Ảnh: ESPN

Hiệp một chứng kiến Na Uy kiểm soát bóng tốt nhưng gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành. Phải đến phút 39, Antonio Nusa mới khai thông thế bế tắc bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ đường chuyền của Odegaard.

Sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà chơi quyết tâm và có bàn gỡ ở phút 74 nhờ công Amad Diallo sau pha phối hợp với Nicolas Pepe.

Khi trận đấu tưởng chừng phải bước vào hiệp phụ, Haaland tỏa sáng đúng lúc. Phút 86, anh đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Patrick Berg, ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Ghi bàn:

Na Uy: Nusa (39'), Haaland (86')

Bờ Biển Ngà: Amad Diallo (74')

Đội hình ra sân

Bờ Biển Ngà: Y.Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (B. Toure 90'), Oulai (A. Diallo 60'), Kessie, Sangare, Diomande (E. Guessand 90'), Bonny (E. Wahi 60'), Pepe (O. Diakite 87')

Na Uy: Nyland, Pedersen (F. Aursnes 83'), Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Odegaard, Patrick Berge, Sander Berge, Sorloth (O. Bobb 71'), Haaland, Nusa (Schjelderup 71')