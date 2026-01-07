Video bàn thắng Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà (nguồn: VTV)
Na Uy giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà trong trận đấu đầy kịch tính. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đối thủ.
Hiệp một chứng kiến Na Uy kiểm soát bóng tốt nhưng gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành. Phải đến phút 39, Antonio Nusa mới khai thông thế bế tắc bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ đường chuyền của Odegaard.
Sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà chơi quyết tâm và có bàn gỡ ở phút 74 nhờ công Amad Diallo sau pha phối hợp với Nicolas Pepe.
Khi trận đấu tưởng chừng phải bước vào hiệp phụ, Haaland tỏa sáng đúng lúc. Phút 86, anh đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Patrick Berg, ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.
Ghi bàn:
Na Uy: Nusa (39'), Haaland (86')
Bờ Biển Ngà: Amad Diallo (74')
Đội hình ra sân
Bờ Biển Ngà: Y.Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan (B. Toure 90'), Oulai (A. Diallo 60'), Kessie, Sangare, Diomande (E. Guessand 90'), Bonny (E. Wahi 60'), Pepe (O. Diakite 87')
Na Uy: Nyland, Pedersen (F. Aursnes 83'), Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Odegaard, Patrick Berge, Sander Berge, Sorloth (O. Bobb 71'), Haaland, Nusa (Schjelderup 71')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho Na Uy, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ của đại diện châu Âu ở vòng tiếp theo là Brazil.
90'
Thêm một cơ hội cho Haaland, tuy nhiên pha xoay sở trước áp lực từ trung vệ Bờ Biển Ngà khiến cú dứt điểm đi cắt ngang khung thành Bờ Biển Ngà.
86'
Haaland lập đại công, Na Uy dẫn 2-1
Cầu thủ vào sân thay người Oscar Bobb có đường chọc khe tinh tế "xé toang" hàng thủ Bờ Biển Ngà. Patrick Berg thực hiện đường căng ngang "dọn cỗ" cho Haaland dễ dàng đặt đệm bóng cận thành tái lập thế dẫn trước cho Na Uy.
Đây là bàn thắng thứ 5 của chân sút Man City tại World Cup 2026, anh chỉ còn kém người dẫn đầu Lionel Messi đúng 1 pha lập công nữa.
74'
Amad Diallo gỡ hoà 1-1 cho Bờ Biển Ngà
Amad Diallo xâm nhập vòng cấm Na Uy, cầu thủ thuộc biên chế MU phối hợp 1-2 với Nicolas Pepe rồi sút tung lưới thủ môn Nyland, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
67'
Vào sân được ít phút, Amad Diallo có cơ hội ngon ăn để ghi bàn gỡ hoà 1-1, đáng tiếc cho cầu thủ chạy cánh của MU khi pha đệm bóng cận thành bị cầu thủ Na Uy phá bóng ngay trên vạch vôi.
55'
Doue bên phía Bờ Biển Ngà dứt điểm chéo góc đưa bóng chạm người hậu vệ Na Uy bật ra, Pepe đá bồi nhưng thủ môn Nyland xuất sắc cản phá.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
50'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Bờ Biển Ngà buộc phải chơi tấn công ngay sau khi hiệp hai bắt đầu.
Hết hiệp 1
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Na Uy.
45'+2
Guéla Doué bên phía Bờ Biển Ngà có pha bật nhảy rất cao, đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Na Uy chỉ gang tấc.
42'
Lại là Sorloth với pha bật cao làm tường trao cơ hội mười mươi cho Haaland. Tiếc cho tiền đạo Man City khi cú quăng chân dứt điểm của anh trong vòng 5m50 bị Sangare cản phá xuất sắc.
39'
Nusa mở tỷ số đẹp mắt cho Na Uy
Nhận đường kiến tạo của đội trưởng Odegaard, Nusa xử lý kỹ thuật rồi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng về góc cao khiến thủ môn Y.Fofana không thể cản phá.
37'
Sorloth đột phá bên cánh phải rồi treo bóng bổng vào trong để Haaland đánh đầu đưa bóng đập đất, nhưng không làm khó thủ môn Y.Fofana.
33'
Được đánh giá cao và kỳ vọng nhiều nhưng Erling Haaland vẫn chưa có được pha dứt điểm nguy hiểm nào kể từ đầu trận. Tiền đạo của Man City thậm chí còn trong tình trạng "đói bóng", chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.
27'
Không chỉ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Bờ Biển Ngà cho thấy lối chơi ban bật ăn ý. Ngay sau quãng thời gian nghỉ tiếp nước, đại diện châu Phu có pha uy hiếp khung thành Na Uy của Pepe.
21'
CĐV Na Uy trải qua một phen thót tim khi hậu vệ Konan có pha lên tham gia tấn công và dứt điểm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành đội nhà.
13'
Đại diện châu Âu kiểm soát bóng nhỉnh hơn, trong khi Bờ Biển Ngà cho thấy sự nhanh nhẹn, lối chơi giàu thể lực, áp sát và không ngại va chạm.
6'
Na Uy chủ động tấn công sớm, trong khi đại diện châu Phi vào trận với tâm thế thận trọng, biết mình biết người.
3'
Na Uy là đội có được tình huống nguy hiểm đầu tiên, tuy nhiên pha đánh đầu trong vòng cấm của Haaland bị hậu vệ Bờ Biển Ngà ngăn chặn.
00h00 ngày 1/7
Trọng tài chính người Venezuela - Jesús Valenzuela thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
23h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h36
23h30
Cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận đấu.
23h00
Bờ Biển Ngà bước vào cuộc đối đầu với Na Uy trong trạng thái hưng phấn sau hành trình vòng bảng đầy ấn tượng. Dù nằm ở bảng đấu không dễ, “Bầy voi” vẫn thể hiện bản lĩnh để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026
Đại diện châu Phi ghi dấu ấn bằng lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Chiến thắng trước Ecuador ở trận mở màn giúp họ tạo đà tâm lý, trước khi khép lại vòng bảng bằng việc vượt qua Curacao để hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
Dẫu vậy, Na Uy sẽ là thử thách ở đẳng cấp cao hơn. Đội bóng của HLV Stale Solbakken cho thấy họ không chỉ trông chờ vào Erling Haaland. Với Martin Odegaard làm nhạc trưởng ở tuyến giữa cùng lối chơi trực diện, tốc độ, Na Uy luôn tạo ra áp lực lớn trong những pha chuyển trạng thái.
Trận thua 1-4 trước Pháp ở lượt cuối vòng bảng không phản ánh đúng thực lực của Na Uy, khi nhiều trụ cột được cho nghỉ. Khi Haaland, Odegaard cùng các nhân tố chủ chốt trở lại, đại diện châu Âu hoàn toàn có thể tự tin.
Bờ Biển Ngà có thể gây khó khăn bằng thể lực và sự quyết liệt, nhưng Na Uy vẫn nhỉnh hơn về chất lượng tấn công. Haaland nhiều khả năng sẽ là nhân tố quyết định cục diện trận đấu.
00h00 ngày 1/7
Trọng tài chính nguời Venezuela - Jesús Valenzuela thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.