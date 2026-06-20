Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp toàn bộ 104 trận World Cup 2026 trên VTV, TV360 và FPT Play qua nhiều nền tảng khác nhau.
Top cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026
|Hạng
|Cầu thủ
|Đội tuyển
|Số bàn
|1
|Lionel Messi
|Argentina
|3
|1
|Jonathan David
|Canada
|3
|3
|Matheus Cunha
|Brazil
|2
|3
|Vinícius Júnior
|Brazil
|2
|3
|Cyle Larin
|Canada
|2
|3
|Harry Kane
|Anh
|2
|3
|Kylian Mbappé
|Pháp
|2
|3
|Kai Havertz
|Đức
|2
|3
|Ismael Saibari
|Maroc
|2
|3
|Elijah Just
|New Zealand
|2
|3
|Erling Haaland
|Na Uy
|2
|3
|Yasin Ayari
|Thụy Điển
|2
|3
|Johan Manzambi
|Thụy Sĩ
|2
|3
|Folarin Balogun
|Mỹ
|2
Nhóm cầu thủ ghi 1 bàn
|Cầu thủ
|Đội tuyển
|Bàn
|Nestory Irankunda
|Australia
|1
|Connor Metcalfe
|Australia
|1
|Marko Arnautović
|Áo
|1
|Romano Schmid
|Áo
|1
|Jovo Lukić
|Bosnia và Herzegovina
|1
|Ermin Mahmić
|Bosnia và Herzegovina
|1
|Nathan Saliba
|Canada
|1
|Jaminton Campaz
|Colombia
|1
|Luis Díaz
|Colombia
|1
|Daniel Muñoz
|Colombia
|1
|Martin Baturina
|Croatia
|1
|Petar Musa
|Croatia
|1
|Livano Comenencia
|Curaçao
|1
|Ladislav Krejčí
|CH Séc
|1
|Michal Sadílek
|CH Séc
|1
|Yoane Wissa
|CHDC Congo
|1
|Emam Ashour
|Ai Cập
|1
|Jude Bellingham
|Anh
|1
|Marcus Rashford
|Anh
|1
|Bradley Barcola
|Pháp
|1
|Nathaniel Brown
|Đức
|1
|Jamal Musiala
|Đức
|1
|Felix Nmecha
|Đức
|1
|Nico Schlotterbeck
|Đức
|1
|Deniz Undav
|Đức
|1
|Caleb Yirenkyi
|Ghana
|1
|Mohammad Mohebi
|Iran
|1
|Ramin Rezaeian
|Iran
|1
|Aymen Hussein
|Iraq
|1
|Amad Diallo
|Bờ Biển Ngà
|1
|Daichi Kamada
|Nhật Bản
|1
|Keito Nakamura
|Nhật Bản
|1
|Ali Olwan
|Jordan
|1
|Raúl Jiménez
|Mexico
|1
|Julián Quiñones
|Mexico
|1
|Luis Romo
|Mexico
|1
|Virgil van Dijk
|Hà Lan
|1
|Crysencio Summerville
|Hà Lan
|1
|Leo Østigård
|Na Uy
|1
|Matías Galarza
|Paraguay
|1
|Maurício
|Paraguay
|1
|João Neves
|Bồ Đào Nha
|1
|Abdulelah Al-Amri
|Saudi Arabia
|1
|John McGinn
|Scotland
|1
|Ibrahim Mbaye
|Senegal
|1
|Teboho Mokoena
|Nam Phi
|1
|Hwang In-beom
|Hàn Quốc
|1
|Oh Hyeon-gyu
|Hàn Quốc
|1
|Viktor Gyökeres
|Thụy Điển
|1
|Alexander Isak
|Thụy Điển
|1
|Mattias Svanberg
|Thụy Điển
|1
|Breel Embolo
|Thụy Sĩ
|1
|Rubén Vargas
|Thụy Sĩ
|1
|Granit Xhaka
|Thụy Sĩ
|1
|Omar Rekik
|Tunisia
|1
|Alex Freeman
|Mỹ
|1
|Giovanni Reyna
|Mỹ
|1
|Maximiliano Araújo
|Uruguay
|1
|Abbosbek Fayzullaev
|Uzbekistan
|1
Phản lưới nhà
|Cầu thủ
|Đội tuyển
|Phản lưới trước
|Cameron Burgess
|Australia
|Mỹ
|Mohamed Hany
|Ai Cập
|Bỉ
|Aymen Hussein
|Iraq
|Na Uy
|Yazan Al-Arab
|Jordan
|Áo
|Damián Bobadilla
|Paraguay
|Mỹ
|Mohamed Manai
|Qatar
|Canada
|Miro Muheim
|Thụy Sĩ
|Qatar
Highlights trận Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)
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