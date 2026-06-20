Top cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026

Hạng Cầu thủ Đội tuyển Số bàn
1 Lionel Messi Argentina 3
1 Jonathan David Canada 3
3 Matheus Cunha Brazil 2
3 Vinícius Júnior Brazil 2
3 Cyle Larin Canada 2
3 Harry Kane Anh 2
3 Kylian Mbappé Pháp 2
3 Kai Havertz Đức 2
3 Ismael Saibari Maroc 2
3 Elijah Just New Zealand 2
3 Erling Haaland Na Uy 2
3 Yasin Ayari Thụy Điển 2
3 Johan Manzambi Thụy Sĩ 2
3 Folarin Balogun Mỹ 2

Nhóm cầu thủ ghi 1 bàn

Cầu thủ Đội tuyển Bàn
Nestory Irankunda Australia 1
Connor Metcalfe Australia 1
Marko Arnautović Áo 1
Romano Schmid Áo 1
Jovo Lukić Bosnia và Herzegovina 1
Ermin Mahmić Bosnia và Herzegovina 1
Nathan Saliba Canada 1
Jaminton Campaz Colombia 1
Luis Díaz Colombia 1
Daniel Muñoz Colombia 1
Martin Baturina Croatia 1
Petar Musa Croatia 1
Livano Comenencia Curaçao 1
Ladislav Krejčí CH Séc 1
Michal Sadílek CH Séc 1
Yoane Wissa CHDC Congo 1
Emam Ashour Ai Cập 1
Jude Bellingham Anh 1
Marcus Rashford Anh 1
Bradley Barcola Pháp 1
Nathaniel Brown Đức 1
Jamal Musiala Đức 1
Felix Nmecha Đức 1
Nico Schlotterbeck Đức 1
Deniz Undav Đức 1
Caleb Yirenkyi Ghana 1
Mohammad Mohebi Iran 1
Ramin Rezaeian Iran 1
Aymen Hussein Iraq 1
Amad Diallo Bờ Biển Ngà 1
Daichi Kamada Nhật Bản 1
Keito Nakamura Nhật Bản 1
Ali Olwan Jordan 1
Raúl Jiménez Mexico 1
Julián Quiñones Mexico 1
Luis Romo Mexico 1
Virgil van Dijk Hà Lan 1
Crysencio Summerville Hà Lan 1
Leo Østigård Na Uy 1
Matías Galarza Paraguay 1
Maurício Paraguay 1
João Neves Bồ Đào Nha 1
Abdulelah Al-Amri Saudi Arabia 1
John McGinn Scotland 1
Ibrahim Mbaye Senegal 1
Teboho Mokoena Nam Phi 1
Hwang In-beom Hàn Quốc 1
Oh Hyeon-gyu Hàn Quốc 1
Viktor Gyökeres Thụy Điển 1
Alexander Isak Thụy Điển 1
Mattias Svanberg Thụy Điển 1
Breel Embolo Thụy Sĩ 1
Rubén Vargas Thụy Sĩ 1
Granit Xhaka Thụy Sĩ 1
Omar Rekik Tunisia 1
Alex Freeman Mỹ 1
Giovanni Reyna Mỹ 1
Maximiliano Araújo Uruguay 1
Abbosbek Fayzullaev Uzbekistan 1

Phản lưới nhà

Cầu thủ Đội tuyển Phản lưới trước
Cameron Burgess Australia Mỹ
Mohamed Hany Ai Cập Bỉ
Aymen Hussein Iraq Na Uy
Yazan Al-Arab Jordan Áo
Damián Bobadilla Paraguay Mỹ
Mohamed Manai Qatar Canada
Miro Muheim Thụy Sĩ Qatar

Highlights trận Argentina 3-0 Algeria (nguồn: VTV)