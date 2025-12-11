Theo thông báo của cơ quan chức năng, nghi phạm đã xâm nhập hệ thống của 9 doanh nghiệp khác nhau, lấy đi hàng chục triệu bản ghi chứa thông tin nhạy cảm như họ tên đầy đủ, địa chỉ nhà, email, số điện thoại, số căn cước công dân (DNI) và số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN).

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra được mở từ tháng 6, sau khi phát hiện chuỗi vụ vi phạm dữ liệu tại các công ty không được nêu tên.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm 19 tuổi tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: YouTube

Nghi phạm bị lần theo dấu vết đến thị trấn Igualada, Barcelona, nơi cảnh sát xác nhận hacker đang lưu trữ toàn bộ 64 triệu bản ghi.

Trong quá trình bắt giữ tuần trước, lực lượng chức năng tịch thu máy tính cùng ví tiền điện tử chứa khoản tiền được cho là thu lợi từ việc bán dữ liệu trên nhiều diễn đàn hacker. Cảnh sát nói đối tượng sử dụng 6 tài khoản và 5 bí danh khác nhau để rao bán dữ liệu.

Nhà chức trách hiện chưa xác định tổng số cá nhân bị ảnh hưởng. Thiếu niên này đang đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, gồm tham gia tội phạm mạng, truy cập trái phép, tiết lộ thông tin riêng tư và vi phạm quyền cá nhân.

Trong một diễn biến khác nhưng không liên quan, Cảnh sát mạng Ukraine thông báo đã bắt giữ một đối tượng 22 tuổi phát triển phần mềm độc hại tùy chỉnh nhằm tự động chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Phần lớn nạn nhân đến từ Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu.

Sau khi xâm nhập tài khoản, đối tượng bán quyền truy cập trên các diễn đàn hacker, đồng thời sử dụng một "trang trại bot" gồm 5.000 tài khoản để tăng tương tác cho những tài khoản bị chiếm đoạt.

Hacker tại Ukraine có thể đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù theo Điều 361 Bộ luật Hình sự nước này, kèm hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm một số vị trí hoặc nghề nghiệp trong tối đa ba năm.

(Theo Bleeping Computer)