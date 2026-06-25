Gia đình Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, Cổ Đô, Hà Nội) có 5 anh chị em. Ba trong số đó cùng mắc bệnh xơ gan do đột biến gene di truyền.

Khoa nhận chẩn đoán mắc bệnh cách đây 10 năm. Một thập kỷ, em phải nhiều lần vào viện vì những biến chứng nguy hiểm của xơ gan như xuất huyết tiêu hóa tái diễn nhiều lần phải thắt tĩnh mạch thực quản, cắt lách từ năm 2016. Đặc biệt, hội chứng gan phổi mức độ nặng khiến khả năng hấp thu oxy của cậu bé suy giảm nghiêm trọng.

Bệnh nặng hành hạ thể xác cậu bé. Nhưng tinh thần cậu cũng trĩu nặng nỗi buồn khi người anh cả và chị thứ 2 cùng mắc bệnh như em đã lần lượt qua đời. Sáu năm trước, người mẹ bị bệnh lý tâm thần cũng ra đi sau một vụ tai nạn.

Cha em là trụ cột duy nhất trong nhà, gồng gánh nuôi 3 con và vay mượn khoảng 1 tỷ đồng để cứu chữa cho con út. Khoa cũng được xác nhận là người khuyết tật do bệnh lý bẩm sinh.

ThS.BS Đỗ Hải Đăng khám cho bệnh nhân Khoa. Ảnh: Thảo My

Khoa được theo dõi và điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ghép gan là chỉ định tối ưu để cứu lấy cậu bé. Nhưng do không có người thân nào đủ điều kiện hiến gan, em được chỉ định ghép gan từ nguồn hiến phù hợp.

Tuần trước, khi đang ở Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình Khoa nhận được tin có nguồn hiến từ người cho chết não, cần chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để làm thủ tục.

Niềm vui đi liền với nỗi thấp thỏm lo âu. Khoa phát triển chậm hơn so với lứa tuổi, cân nặng chỉ khoảng 40kg, suy dinh dưỡng nặng, xơ gan giai đoạn cuối kèm hội chứng gan phổi mức độ nặng.

"Vì thế, ca phẫu thuật là một thách thức lớn đối với ê-kíp ghép tạng, ngoại khoa và gây mê hồi sức", ThS.BS Đỗ Hải Đăng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết. Dù vậy, ê-kíp điều trị đều cảm nhận rõ nghị lực và quyết tâm của gia đình trong hành trình giành giật sự sống cho em.

Trong suốt quá trình gây mê và phẫu thuật cho Khoa, các bác sĩ phải cố gắng hạn chế mất máu, kiểm soát chặt chẽ lượng dịch, huyết động, theo dõi sát độ bão hòa oxy nhằm hạn chế tối đa các biến chứng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các chuyên gia gan mật nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương đã góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép.

Sáng 25/6, sau hơn 1 tuần được ghép gan, chức năng gan của bệnh nhân đã hoạt động tốt, các thông số tim mạch, hô hấp ổn định.

Tuy nhiên, do hội chứng gan phổi tồn tại từ lâu, tình trạng giảm oxy máu chưa thể cải thiện hoàn toàn ngay mà có thể cần thêm vài tháng để hồi phục dần. Quá trình hồi phục của cậu thanh niên 16 tuổi cũng rất cần hiệu quả của việc nâng cao thể trạng và phục hồi chức năng sau ghép.

Ca ghép gan thành công không chỉ mang lại sự sống cho một cậu bé 16 tuổi mà còn là món quà vô giá, giúp người cha nghèo sau nhiều mất mát tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng về tương lai của người con út.