Sáng 20/5 các bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận người đàn ông 31 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực kín, bụng kín, vỡ gan độ 3 và chấn thương thận phải độ 5.

Kết quả thăm khám cho thấy quả thận phải bị đứt rời tại rốn thận, kèm huyết khối tĩnh mạch thận, khiến chức năng lọc máu mất đột ngột và tiềm ẩn nguy cơ sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết đây là một trong những trường hợp chấn thương thận phức tạp nhất mà đơn vị từng tiếp nhận. Với các ca chấn thương thận độ 5, phương án thường được lựa chọn là cắt bỏ thận để bảo toàn tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa người bệnh sẽ mất một nửa chức năng lọc máu suốt đời.

Trước tình huống nguy kịch, hệ thống cấp cứu "báo động đỏ" toàn viện được kích hoạt. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật ghép thận tự thân nhằm cứu quả thận tổn thương thay vì cắt bỏ.

Bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Điểm đặc biệt là quả thận được lấy ra để xử lý tổn thương rồi ghép trở lại đúng vị trí ban đầu, thay vì chuyển xuống hố chậu như kỹ thuật ghép tự thân thông thường.

Theo các bác sĩ, phương pháp này giúp giảm số lượng vết mổ, tránh phải cắm lại niệu quản và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Tuy nhiên, việc khâu nối vi phẫu các mạch máu trong không gian hẹp và sâu ở vùng hố thận đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao.

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, khi các kẹp mạch được mở ra, dòng máu lưu thông trở lại, quả thận từ màu xám nhợt do thiếu máu dần hồng hào và bắt đầu bài tiết những giọt nước tiểu đầu tiên, báo hiệu ca ghép thành công.

Hơn 10 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tích cực. Các xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh cho thấy chức năng thận đã trở về bình thường, hệ thống mạch máu được tái tạo lưu thông tốt và khả năng tưới máu cho thận được đảm bảo. Người bệnh dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

Bác sĩ cảnh báo mùa hè là 'sát thủ' hại thận Thời tiết oi bức, nắng nóng không chỉ gây say nắng mà còn âm thầm làm tổn thương thận, tăng nguy cơ rối loạn điện giải và sỏi thận.

Nghiên cứu 16 năm hé lộ nhóm người có nguy cơ suy thận nếu uống nhiều cà phê Uống từ 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận ở nhóm người chuyển hóa caffeine chậm chiếm khoảng 50% dân số.