Dù mới học lớp 4, Quang Huy vừa giành 7 huy chương tại giải khiêu vũ thể thao toàn quốc. Còn em gái Minh Châu, học lớp 1, cũng đoạt 2 huy chương Đồng ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Giữa tháng 11, tại Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2026, Lê Quang Huy, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Newton, đã giành 7 huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng. Em gái của Huy là Lê Minh Châu, học sinh lớp 1, cũng giành 2 huy chương Đồng dù lần đầu tiên tham gia một giải đấu cấp quốc gia.

Chưa đầy hai tuần sau, Huy tiếp tục tham dự Giải Khiêu vũ thể thao Hà Nội mở rộng năm 2026 và giành thêm 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Đồng. Đáng chú ý, tấm huy chương Vàng nội dung Latin hạng A Huy đạt được yêu cầu vận động viên phải thể hiện thành thạo 5 điệu nhảy gồm Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble và Jive.

Trước khi ghi dấu ấn tại giải cấp quốc gia, hai anh em có khoảng 50 huy chương trong các cuộc thi khiêu vũ thể thao khác.

Hai anh em cùng giành loạt huy chương quốc gia về dancesport. Ảnh: NVCC

Quang Huy đến với bộ môn này từ khi hơn 5 tuổi. Ban đầu, chị Lâm Thị Thắm chỉ muốn cho con thử học một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Sau vài buổi làm quen, cô giáo nhận thấy Huy có năng khiếu, có thể thực hiện những động tác mà nhiều bạn cùng lớp còn gặp khó khăn.

Sau khoảng nửa năm tập luyện, Huy tham gia giải đấu cấp thành phố và giành huy chương. Nhận thấy con thực sự yêu thích bộ môn này, chị Thắm quyết định đầu tư cho con học bài bản hơn. Hai năm sau, cậu bé bắt đầu tham gia những giải đấu có quy mô lớn hơn.

Đến nay, Huy đã có khoảng 3 năm theo đuổi khiêu vũ thể thao. Nhìn anh trai tập luyện, Minh Châu cũng yêu thích dancesport và làm quen với bộ môn này khi hơn 4 tuổi.

Rút kinh nghiệm từ quá trình học của con trai, lần này chị Thắm đầu tư cho con gái sớm hơn. Minh Châu nhanh chóng thể hiện khả năng tiếp thu các động tác, chuyển sang học kỹ thuật sau thời gian làm quen. Có những hôm học xong về nhà, dù đã muộn, cô bé vẫn lấy giày ra tự tập.

Huy đã có khoảng hơn 3 năm theo đuổi khiêu vũ thể thao. Ảnh: NVCC

Theo chị Thắm, khiêu vũ thể thao là bộ môn đòi hỏi thời gian dài để hoàn thiện kỹ thuật. Trẻ không chỉ cần cảm thụ âm nhạc mà còn phải biết kiểm soát cơ thể, giữ tư thế và thực hiện chính xác từng chuyển động. Vì thế, quá trình tập luyện của hai con không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Có thời điểm, Quang Huy tập 5 buổi mỗi tuần để chuẩn bị cho giải quốc gia. Chân cậu bé từng phồng rộp sau những buổi tập kéo dài. Minh Châu cũng nhiều lần đau đầu gối, đau bàn chân đến mức bật khóc khi phải thực hiện những kỹ thuật khó.

“Đã có lúc, Huy đau đến mức muốn xin mẹ cho chuyển sang học môn khác. Nhưng đến khi hết đau, con lại vui vẻ tập luyện vì thực sự rất thích nhảy”, chị Thắm kể.

Duy trì lịch tập luyện dày đặc

Hiện Quang Huy và Minh Châu vẫn duy trì lịch tập luyện song song với việc học ở trường. Cả hai có 4 buổi tập mỗi tuần, gồm 2 buổi tại câu lạc bộ và 2 buổi học riêng với huấn luyện viên. Ngoài ra, hai anh em thường tự tập khoảng 30 phút mỗi ngày ở nhà.

Vào dịp hè hoặc trước các giải đấu, lịch tập có thể kéo dài cả tuần. Để không ảnh hưởng tới việc học của các con, chị Thắm phải tính toán kỹ thời gian đưa đón.

Thông thường, sau giờ tan học, chị sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi đón các con đến lớp khiêu vũ. Có hôm, hai anh em tranh thủ ngủ một lúc trên xe, ăn nhẹ rồi tiếp tục buổi tập. Những ngày huấn luyện viên có lịch dạy dày, cả hai có thể sẽ phải tập vào giữa trưa hoặc tối muộn.

Châu được mẹ cho theo đuổi khiêu vũ thể thao từ năm 4 tuổi. Ảnh: NVCC

Cả Huy và Châu vẫn ý thức với việc học trên trường. Sau giờ tan học lúc 16h20, Minh Châu thường tranh thủ ở lại lớp để làm bài tập, sau đó mới đến lớp khiêu vũ. Trong khi đó, Quang Huy vẫn duy trì kết quả học tập xuất sắc trên trường.

Chị Thắm cho biết ban đầu gia đình cho các con học khiêu vũ với mong muốn rèn luyện sức khỏe, sự linh hoạt và khả năng vận động. Khi thấy cả hai thực sự yêu thích, gia đình mới tạo điều kiện để các con theo đuổi lâu dài hơn.

Tuy nhiên, chị không đặt mục tiêu các con phải trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Việc tiếp tục gắn bó với bộ môn này đến đâu sẽ do các con tự quyết định khi lớn lên.

Cô Nguyễn Diệu Thúy, huấn luyện viên của hai anh em, nhận xét Quang Huy có nhiều triển vọng, tiến bộ nhờ sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến. Minh Châu tuy còn nhỏ những cũng sớm bộc lộ niềm yêu thích, tiếp thu khá nhanh những kỹ thuật cơ bản.

Theo cô Thúy, điều đáng quý ở cả hai anh em là sự kiên trì và thái độ tự giác trong tập luyện. Đây cũng là nền tảng để các em tiếp tục tiến bộ và phát triển trên hành trình khiêu vũ thể thao.