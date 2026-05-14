Du Thư Kỳ, 18 tuổi, có mẹ là người Việt Nam, bố là người Trung Quốc, hiện là học sinh Trường Wellspring Hanoi. Mới đây, nữ sinh nhận tin trúng tuyển vào loạt trường của Mỹ như Đại học Toledo, Đại học Saginaw Valley State, Đại học North Carolina Wilmington, Đại học Adelphi…

“Khoảnh khắc nhận thư trúng tuyển từ các trường, em thở phào nhẹ nhõm. Em luôn mong được theo đuổi ngành Biên đạo sân khấu tại Đại học Adelphi nên kết quả này là niềm hạnh phúc rất lớn”, Thư Kỳ chia sẻ.

Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật

Du Thư Kỳ từng gây chú ý khi tham gia chương trình Mặt trời bé con (Little Big Shots Vietnam) năm 2017 và Siêu tài năng nhí năm 2020. Những trải nghiệm này giúp Thư Kỳ sớm bén duyên với nghệ thuật.

Thư Kỳ tham gia chương trình Mặt trời bé con và Siêu tài năng nhí. Ảnh: NVCC

Mẹ Thư Kỳ cho biết, em bộc lộ rõ tố chất nghệ thuật từ năm 4 tuổi. Từ những lớp học đầu tiên với múa, dancesport, hiphop và sau này là waacking (hình thức nhảy chú trọng vào biểu cảm và các động tác tay), Thư Kỳ luôn thể hiện quyết tâm, sự kiên trì và khả năng sáng tạo trong các bài tập.

Nhận thấy năng khiếu của con, mẹ Thư Kỳ tạo điều kiện cho con đi học nhảy ở nhiều nơi, thậm chí sẵn sàng đưa con ra nước ngoài để có môi trường học hỏi chuyên nghiệp.

Thư Kỳ cho hay ngay từ thời điểm đó, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn giúp em được sống thật với bản thân.

“Em cảm giác khi đứng trên sân khấu, mình có khả năng thể hiện được cảm xúc qua từng động tác. Trước một bản nhạc, em có thể kể câu chuyện bằng những chuyển động”, Thư Kỳ nói.

Tính đến nay, Thư Kỳ đã sở hữu hơn 100 huy chương, giải thưởng trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực dancesport, hiphop…

Du Thư Kỳ mang hai dòng máu Việt - Trung. Ảnh: NVCC

Sau khi giành giải Nhất chương trình Siêu tài năng nhí, Thư Kỳ sang Quảng Châu (Trung Quốc) 2 năm để vừa học văn hóa, vừa học nhảy chuyên sâu. Nhờ đó, Thư Kỳ có cơ hội gặp gỡ nhiều vũ công và được tiếp xúc với môi trường học nhảy chuyên nghiệp.

Muốn tới Mỹ theo đuổi nghệ thuật

Đam mê nghệ thuật khiến Thư Kỳ luôn nuôi ước mơ được tới Mỹ để có môi trường phát triển thế mạnh. “Em chọn Mỹ vì tin đây là nơi phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn. Ở đó, Đại học Adelphi là lựa chọn em yêu thích nhất bởi trường nằm gần New York - trung tâm nghệ thuật lớn với rất nhiều cơ hội biểu diễn và tiếp cận những sân khấu lớn hơn”, Thư Kỳ nói.

Theo Thư Kỳ, với các ngành nghệ thuật, việc chuẩn bị cần bắt đầu từ sớm. Ngoài học thuật, Thư Kỳ phải chuẩn bị video biểu diễn, minh chứng hoạt động nghệ thuật, tư duy thẩm mỹ và đặc biệt là các giải thưởng nổi bật.

Vì thế trong hồ sơ, Thư Kỳ đã nhắc tới show diễn đầu tiên trong đời và cũng là show em nhớ nhất mang tên “Sắc màu tuổi thơ”.

“Đó là năm em 7 tuổi. Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, em nhận ra mình yêu ánh đèn, tiếng vỗ tay và cảm giác được biểu diễn. Khi ấy, em được là chính em, tự do và phiêu với nhạc”, Thư Kỳ nhớ lại.

Ngoài ra, ở minishow Trình diễn Tài năng học đường tại Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” do Liên minh Niềm tin Số tổ chức, Thư Kỳ với vai trò biên đạo trong vòng 2 tuần đã dàn dựng các tiết mục biểu diễn với sự tham gia của 30 vũ công cũng là các bạn học. Kết quả, cả nhóm xuất sắc giành giải Nhất và giải Ba.

Thư Kỳ sở hữu hơn 100 huy chương, giải thưởng trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực múa, dancesport, hiphop… Ảnh: NVCC

Những dự án, tác phẩm và các thành tích tiêu biểu này đã được Thư Kỳ thể hiện qua hình ảnh trong portfolio. Theo em, những minh chứng ấy là cách thể hiện rõ ràng nhất con người mình tới hội đồng tuyển sinh. “Có thể, hội đồng tuyển sinh nhìn thấy ở em sự nghiêm túc, tràn đầy năng lượng, say mê với nghệ thuật và luôn cố gắng hết mình khi làm việc”, Thư Kỳ chia sẻ.

Là người đồng hành cùng Thư Kỳ tại câu lạc bộ Mây Band của trường, thầy Phạm Minh Hiếu cho hay điểm nổi bật nhất ở Thư Kỳ chính là sự kết hợp hiếm có giữa năng lực sáng tạo nghệ thuật và bản sắc văn hóa rõ nét.

“Thư Kỳ không chỉ là người biên đạo có tư duy dàn dựng tốt mà còn biết cách truyền tải câu chuyện và cảm xúc thông qua chuyển động. Đặc biệt, em có một tình yêu rất sâu sắc với văn hóa Việt Nam. Tôi tin rằng chính sự kết hợp giữa tài năng sáng tạo, tinh thần lãnh đạo và khả năng làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp em có thể tiến xa và phát triển bền vững trong lĩnh vực biên đạo sân khấu”, thầy Hiếu đánh giá.

Trên hành trình chạm tay tới giấc mơ du học, Thư Kỳ luôn biết ơn sự đồng hành, định hướng của mẹ. “Mẹ yêu thích nghệ thuật nhưng không có cơ hội theo học. Mẹ đã gửi gắm ước mơ ấy vào em và luôn tin em sẽ làm được”, Thư Kỳ xúc động nói.

Mùa thu này, Thư Kỳ sẽ lên đường sang Mỹ. Nữ sinh mong muốn không chỉ trở thành một biên đạo, đạo diễn sân khấu chuyên nghiệp mà còn là người có thể mang những giá trị văn hóa Việt Nam lên sân khấu quốc tế.

“Sau khi học ở Mỹ, em muốn trở về, kết hợp những kỹ năng hiện đại với văn hóa Việt Nam để tạo ra những tác phẩm mới mẻ, đặc sắc”, Thư Kỳ nói.