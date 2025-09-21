Trưa 21/9, người dân phát hiện hai người đàn ông nằm bất động dưới mương nước nằm trên đường song hành đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long. Khi kiểm tra, cả hai đã tử vong.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường để đưa thi thể các nạn nhân đi. Ảnh: XĐ.

Nhận tin báo, lực lượng công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy dây điện và bình ắc quy nên nghi vấn hai người đàn ông đã sử dụng điện để đánh bắt cá.

Hai nạn nhân được xác định là ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi, em ruột ông T.)

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đưa thi thể hai nạn nhân đi khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân.