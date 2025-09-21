Theo thông tin từ UBND xã Yên Định (tỉnh Thanh Hóa), trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương nước. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Trước đó, vào chiều 20/9, gia đình cháu bé ở thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay là xã Yên Định) đã đến công an trình báo con gái bị mất tích.

Sau khi mất tích, thi thể bé gái 8 tuổi được tìm thấy dưới mương nước. Ảnh: CTV

Sau đó, người thân cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé trong một bao tải, nằm dưới mương nước gần nhà.

Được biết, nạn nhân là bé gái 8 tuổi. Chiều hôm xảy ra vụ việc, bố mẹ gửi con sang nhà anh trai để đi gặt lúa, sau đó không thấy con đâu nên đã trình báo mất tích.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.